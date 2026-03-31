SRBIN UBIO ŽENU U NEMAČKOJ: Zadavio je golim rukama, pa sam otišao u policiju i pokušao da laže?!

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Mušlarac (72) iz Srbije uhapšen je zbog teškog zločina koji se dogodio u stanu u Donjoj Saksoniji

Nemačka policija uhapsila je muškarca (72), poreklom iz Srbije, zbog sumnje da je ubio svoju suprugu (67) u njihovom stanu u gradu Hamelnu, u Donjoj Saksoniji.

Kako prenose nemački mediji, zločin se dogodio 26. marta, a mušakarc je sam došao u policijsku stanicu.

- Srbin je ušetao u policijsku stanicu i rekao da je njegova supruga preminula u stanu. Međutim, tokom ispitivanja isnpektori su zaključili da su se supružnici posvađali, a osumnjičeni Srbin je priznao "da je stavio ruke na ženin vrat", zbog čega se sumnja da je on ženu zadavio - prenose mediji iz Nemačke.

Kako dalje navode, pozivajući se na izvore iz tužilaštva, nakon što se ubica sam prijavio, policija je otišla u stan bračnog para iz Srbije.

- U stanu je zatečeno telo, a ekipa Hitne pomoći pokušala je reanimaciju, ali uzalud, žena je već bila mrtva - navode izvori i dodaju da je Srbin uhapšen, a da je tužilac naložio da se izvrši obdukcija tela.

- Dalji rad na slučaju je u toku. Na osnovu prvih rezultata istrage sumnja se da je žena zadavljena golim rukama - dodaju oni.

Autor: D.Bošković

