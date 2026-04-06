TRI ŽALBE STIGLE U SUD! OKRIVLJENI ZA DANKINO UBISTVO NE PRIHVATAJU OPTUŽBE - Treća po redu optužnica protiv Dragijevića i Jankovića potvrđena baš na OVAJ DAN

Optužnica za ubistvo Danke Ilić dopunjena je zapisnicima o rekonstrukciji i dopunskim veštačenjima koja su u međuvremenu urađena

Viši sud u Negotinu potvrdio je krajem marta optužnicu za ubistvo Danke Ilić (2) protiv Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, kao i protiv Radoslava Dragijevića za pomoć učiniocu i neprijavljivanje krivičnog dela, a advokati trojice okrivljenih uložili su žalbe na ovo rešenje Apelacionom sudu u Nišu.

Rok za podnošenje žalbi bio je tri dana.

Intersatno je da je sud treću po redu optužnicu potvrdio samo dan nakon obeležavanja dvogodišnjice od nestanka i, kako tužilaštvo smatra, ubistva devojčice iz Bora.

- Ovo je treća po redu optužnica, pošto je prethodne dve na dopunu vratio po žalbama branilaca dvojice okrivljenih Apelacioni sud u Nišu. Kao i prošlog puta, advokati okrivljenih su i sada uložili žalbe na ovo rešenje Višeg suda u Negotinu i sada se čeka odluka drugostepenog suda - kaže izvor Kurira i dodaje da taj sud optužnicu može da potvrdi, da je ponovo vati na dopunu ili je eventualno odbaci.

- Ovog puta, optužnica je dopunjena zapisnicima o rekonstrukciji događaja od 26. marta 2023. i dopunskim veštačenjima koja su u međuvremenu urađena i dostavljena, i koja nisu u suprotnosti sa ranije prikupljenim dokazima. Činjenični opis svega što se dogodilo i načina na koji je devojčica ubijena ostao je isti i ukoliko Apelacioni sud potvrdi optužnicu, biće zakazan početak suđenja - objasnio je sagovornik.

Danka Ilić, podsetimo, nestala je 26. marta 2024. godine iz dvorišta stare kuće njene majke Ivane u Banjskom Polju. Ivana je kobnog dana došla sa Dankom i starijim detetom da obiđe porodično imanje i ubrzo se devojčici izgubio svaki trag.

Tada se prvi put oglasio i sistem za potragu nestale dece pod nazivom "Pronađi me", a koji je rađen po ugledu na čuveni Amber alert.

Policija je pokrenula opsežnu potragu, međutim, rezultati su izostali - od Danke ni traga!

- U potragu su bili uključeni i dronovi, termovizijske kamere, psi tragači, a pretraživani su širi rejoni naselja, šume, napušteni objekti, pa čak i vodotokovi u okolini Bora - podseća izvor Kurira.

Ipak, nekoliko dana kasnije, uhapsili su Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zbog sumnje da su je prvo udarili službenim kolima borskog "Vodovoda", a potom udavili, te sakrili telo. Od tog dana, obojica se nalaze u pritvoru, a telo Danke Ilić nikada nije pronađeno.

Autor: D.Bošković