UŽAS U BATAJNICI: Plin počeo da curi, majka i sin pokušali da ugase plamen pa zadobili TEŠKE OPEKOTINE

U stravičnoj eksploziji i požaru koji je juče izazvala plinska boca u Batajnici, teške telesne povrede zadobili su V. S. (61) i njen sin U. S. (31).

Do nesreće je došlo kada su majka i sin pokušali sami da obuzdaju vatrenu stihiju.

Prema najnovijim saznanjima, do nesreće je došlo usled curenja plina iz boce, što je u sekundi dovelo do izbijanja otvorenog plamena koji je zahvatio i kuhinjski šporet.

Pokušali da spreče katastrofu, pa nastradali

U paničnom pokušaju da ugase "živi plamen" i spreče širenje požara na ostatak kuće, V. S. i U. S. su se izložili direktnoj vatri. Tom prilikom zadobili su ozbiljne opekotine po: licu, šakama i rukama.

Hitno hospitalizovani u Pasterovoj

Povređenima je lekarska pomoć pružena u Klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u Pasterovoj ulici.

"Pacijentima su konstatovane teške telesne povrede, nakon čega su odmah zadržani na daljem lečenju i dijagnostici", navodi izvor blizak istrazi.

Trenutno stanje povređenih se prati, a nadležne službe još jednom apeluju na građane da, u slučaju curenja plina ili izbijanja požara na instalacijama, odmah napuste objekat i pozovu vatrogasce, umesto da sami pokušavaju da ugase vatru.

Autor: S.M.