NAPADAO ZEMUNSKE TAKSISTE NOŽEM I OTIMAO IM NOVAC: Podignuta optužnica protiv razbojnika, preti mu 10 godina robije!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije/Pink.rs

M.V. (38) uhapšen zbog razbojništva nad taksistima u Zemunu, preteći im nožem oteo novac i telefone. Tužilaštvo traži strogu kaznu

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv M.V. (38) zbog izvršenja krivičnog dela razbojništvo. On se sumnjiči da je 28. decembra prošle godine i 9. januara ove godine napao i opljačkao dvojicu taksista u Zemunu.

Naime, M. V. je, kako se sumnja, pod pretnjom nožem oteo njihove telefone, kao i novac koji su u tom trenutku imali kod sebe.

Kada su vozači taksi vozila, oštećeni A.O. i M.K., zaustavili automobile nakon završenih vožnji, sa zadnjeg sedišta vozila na kojem je sedeo, tridesetosmogodišnji muškarac prislonio je oštećenima nož na vrat, tražeći im da mu predaju novac i mobilni telefon, nakon čega su mu oštećeni, zbog straha, predali okrivljenom novac u ukupnom iznosu od 4.000 dinara, sa kojim oduzetim novcem je on napustio vozilo.

Javni tužilac je predložio sudu da okrivljenog kazni po zakonu i da mu produži pritvor u kojem se nalazi od 11.januara 2026. godine od kada je lišen slobode. Zaprećena mu je kazna zatvora u trajanju od dve do 10 godina.

Autor: D.Bošković

