KO JE BEGUNAC KOJI JE SINOĆ DIGAO POLICIJU NA NOGE? Detalji filmske potere kod Mošorina i hapšenja razbojnika! (VIDEO)

Drama koja je uznemirila javnost počela je oružanom otmicom automobila na naplatnoj rampi Kovilj, a okončana je u ataru sela Mošorin hapšenjem M.B. (47), od ranije poznatog policiji.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa specijalnim pregovaračkim timom, priveli su sinoć oko 19 časova M.B., nakon višesatne opsade i drame koja se odvijala na širem području Novog Sada i opštine Titel.

pročitajte još DVOJE POVREĐENO U DVE SAOBRAĆAJKE: Čak 23 intervencije na javnom mestu lekara beogradske Hitne pomoći

Osumnjičeni se tereti da je pucao na policiju, otuđio vozilo uz pretnju oružjem i pružao otpor prilikom hapšenja.

Početak drame na naplatnoj rampi

Prema nezvaničnim informacijama sa terena, incident je počeo na naplatnoj rampi Kovilj. M.B. je, koristeći vatreno oružje, presreo i uz pretnju silom otuđio automobil od stranog državljanina. Odmah nakon prijave, policija je pokrenula opsežnu akciju potrage, locirajući begunca na auto-putu.

Potera i razmena vatre

U pokušaju da izbegne hapšenje, osumnjičeni je razvio veliku brzinu, a tokom potere je u više navrata otvorio vatru iz pištolja u pravcu policijskih patrola koje su ga sledile. Srećom, u ovoj razmeni vatre nije bilo povređenih među pripadnicima policije niti građanima koji su se u tom trenutku zatekli na saobraćajnici.

Potera se završila u ataru sela Mošorin, gde je osumnjičeni napustio vozilo i utočište potražio u kamp kućici (prema nekim izvorima, napuštenom objektu) usred nepreglednog polja.

Opsada i pregovori

Policija je momentalno blokirala sve prilaze ataru, a na lice mesta su pored policijskih snaga iz Novog Sada stigli i pripadnici Žandarmerije, kao i pregovarački tim MUP-a. Zbog mraka i činjenice da je begunac bio naoružan i spreman da puca, akcija je izvedena uz maksimalan oprez.

Nakon višesatnih napetih pregovora, policija je uspela da ubedi M.B. da se preda. On je izveden sa lisicama na rukama oko 19 časova, čime je višemesečna strepnja meštana koji su pratili opsadu okončana.

Osumnjičeni sa "debelim" dosijeom

Kako saznajemo, M.B. je lice koje je već decenijama poznato istražnim organima. Njegov dosije obuhvata niz krivičnih dela sa elementima nasilja, što objašnjava njegovu spremnost na pružanje otpora policiji.

Na teret mu se stavlja više teških krivičnih dela:

Razbojništvo (oružana pljačka vozila),

Napad na službeno lice u vršenju dužnosti,

Nedozvoljena proizvodnja, držanje i nošenje oružja,

Izazivanje opšte opasnosti.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Istraga je u toku kako bi se utvrdili svi detalji ovog događaja koji je samo pukom srećom završen bez žrtava.

Autor: D.Bošković