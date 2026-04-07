'MRZEO SAM JE' Novi detalji ubistva žene iz Srbije, čije UNAKAŽENO TELO je pronađeno u Austriji

"Želeo bih da prijavim ubistvo", kratka rečenica, izgovorena "ravnim" glasom dovela je austrijsku policiju u nedelju do dvorišta porodične kuće koje je bilo natopljeno krvlju.

Kada su policajci stigli na adresu u Sosu, gradu blizu Badena, pronašli su beživotno telo žene iz Srbije.

Tamni tragovi vučenja presecali su travu, piše Heute. Nedaleko od tela, policajci su rano u nedelju uveče pronašli uznemirenog muškarca koji je tvrdio da je pozvao policiju. Austrijanac kosovskog porekla je potom rekao da je zatekao svoju ženu ovakvu i podigao uzbunu.

Brzo je postalo jasno, 38-godišnja majka četvoro dece, rodom iz Đakovce, zadobila je povrede glave, očigledno višestruke ubodne rane i rane od vatrenog oružja. Nakon što je to ukratko poricao, 47-godišnji muškarac se slomio. Priznao je istražiteljima da nije mogao da se nosi sa razvodom od 2019. godine i da je krivio nju: "Mrzim je!"

Pronađen je pištolj kalibra devet milimetara. Navodno ga je kupio od nepoznate osobe. Osumnjičeni je takođe pomenuo šrafciger kao oružje ubistva.

Par se navodno više puta svađao i bio je razdvojen neko vreme. Šta se dogodilo neposredno pre ubistva, još nije poznato.

Kako su naveli iz tužilaštva, osumnjičeni je uhapšen, a telo Zoje O. (38) prabečno je na obdukciju.

"Svi smo zapanjeni"

U Sosu, maloj zajednici sa nešto više od 1.000 stanovnika u okrugu Baden, mnogi su poznavali porodicu. Kažu da Zoja nije bila povučena, naprotiv, uvek je bila veoma vesela i ljubazna.

"Svi smo zapanjeni onim što se ovde dogodilo", rekao je komšija.

Četvoro maloletne dece je ostalo nakon brutalnog napada i predato je na brigu nadležnim službama za zaštitu dece u okružnoj upravi Badena.



Autor: Jovana Nerić