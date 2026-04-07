UHAPŠEN SIRIJAC NA SRPSKOJ GRANICI ZBOG KRIJUMČARENJA LJUDI: Migranti otkrili njegov plan, Egipćani platili čitavo bogatstvo za to!

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Muškarac stranog porekla uhapšen je kod Preševa zbog pokušaja krijumčarenja četvorice Egipćana u Italiju


Muškarac poreklom iz Sirije uhapšen je kod Preševa zbog pokušaja da prošvercuje migrante iz Egipta u Italiju.

Sirijac je, inače, smešten u Prihvatnom centru u Preševu, a pokušao je da ilegalno iz Severne Makedonije prevede u Srbiju četvoricu Egipćana koji su za to dali veliku svotu novca.

Prema saznanjima, on je izašao iz Prihvatnog centra i krenuo ka selu Čukarka, uz granicu sa Makedonijom.

Odatle je preko granice preveo četvoricu ilegalnih migranta, državljana Egipta.

Oni su izjavili da su u Grčkoj platili po 2.500 evra, kako bi od Severne Makedonije, stigli do Italije, te da Sirijac nije dobio novac, ali je bio dužan da ih sprovede dalje preko granice.

Naloženo je da se prikupe dokazi, a Sirijac, star 31 godinu, uhapšen je pod sumnjom na krivično delo, nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Autor: D.Bošković

