BEGUNAC IZ NOVOG SADA OSUMNJIČEN ZA PET KRIVIČNIH DELA! Oglasio se MUP povodom drame: Pucao na policajce, ukrao automobil, pa peške pokušao da pobegne

Izvor: Pink.rs

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su M. B. (1979) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela teško ubistvo u pokušaju, napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, razbojništvo i neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila.

Kako se sumnja, on se juče, na auto-putu Beograd - Novi Sad, oglušio o naređenje policije da zaustavi „pežo“ kojim je upravljao, vozilom udario policijskog službenika koji je zadobio lake telesne povrede, a potom i službeno vozilo, nakon čega je nastavio da beži.

M. B. se tereti da je, kada ga je policija sustigla, izašao iz svog vozila i ispalio nekoliko hitaca u pravcu policije, a zatim, uz pretnju pištoljem, vozaču „golfa“ koji se tu zatekao, oduzeo automobil, kojim je nastavio u pravcu Kovilja.

On je potom, kako se sumnja, u ataru sela Mošorin, izašao iz „golfa“ i odvezao se „opelom“ parkiranim pored puta, a potom, zbog nepristupačnog terena, nastavio peške.

Policija ga je pronašla i uhapsila.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i biće, uz krivičnu prijavu, priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Autor: D.Bošković

