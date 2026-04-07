EVO KAKO JE SINOĆ TEKLA DRAMATIČNA POTERA ZA BEGUNCEM U NOVOM SADU: Scene bile kao u akcionim filmovima, muškarac se tereti za 5 krivičnih dela!

Iz novosadske policije su se oglasili i naveli zbog čega je policija jurila auto-putem za M. B. (47)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su M. B. (47) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela teško ubistvo u pokušaju, napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, razbojništvo i neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila.

- Kako se sumnja, on se juče, na auto-putu Beograd - Novi Sad, oglušio o naređenje policije da zaustavi „pežo“ kojim je upravljao, vozilom udario policijskog službenika koji je zadobio lake telesne povrede, a potom i službeno vozilo, nakon čega je nastavio da beži - saopšteno je danas iz Policijske uprave Novi Sad.

Kako su didali, M. B. se tereti da je, kada ga je policija sustigla, izašao iz svog vozila i ispalio nekoliko hitaca u pravcu policije, a zatim, uz pretnju pištoljem, vozaču „golfa“ koji se tu zatekao, oduzeo automobil, kojim je nastavio u pravcu Kovilja.

- On je potom, kako se sumnja, u ataru sela Mošorin, izašao iz „golfa“ i odvezao se „opelom“ parkiranim pored puta, a potom, zbog nepristupačnog terena, nastavio peške - saopšteno je iz novosadske policije.

Policija ga je pronašla i uhapsila.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i biće, uz krivičnu prijavu, priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Autor: D.Bošković

