'UBIĆU TE I SAHRANITI' Nakon što je uhapšen maloletni napadač iz Obrenovca, priveden i deda kojeg je hteo da UBIJE - Sa telefona MRTVE supruge uputio JEZIVE PRETNJE

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs

Drama u Obrenovcu ne prestaje!

Dok se javnost još oporavlja od vesti da je maloletnik (16) zverski ubio M.M. (51), večeras je usledio novi šok.

M.P. (77), nevenčani suprug ubijene i deda napadača, priveden je nakon što je sa telefona pokojne supruge uputio jezive pretnje njenoj drugarici, inače poznatoj advokatici!

JEZIVE PRETNJE S TELEFONA POKOJNE ŽENE

Samo nekoliko sati nakon što je M.M. izdahnula, M.P. je, prema nezvaničnim saznanjima, pozvao njenu blisku prijateljicu.

Razgovor je bio više nego monstruozan:

"Ubiću te i sahraniti!", urlao je starac u slušalicu, a prema informacijama do kojih su došli mediji, pominjao je čak i silovanje ćerke nesrećne advokatice!

Policija u Obrenovcu je reagovala munjevito i privela M.P. Zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja i šoka, on se trenutno nalazi u Hitnoj pomoći, ali pod strogom prismotrom policije. O svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu, koje će kvalifikovati ovo delo.

Autor: Iva Besarabić

