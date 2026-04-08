MILIONSKA PLJAČKA NIŠA DOBIJA EPILOG: Evo ko će suditi Dragani Sotirovski – Budžet oštetila za 250 MILIONA, a u stanu joj nađen i poklon-sat!

Odlučeno ko će suditi Dragani Sotirovski: Odbijen zahtev za izuzeće, kreće proces za milionsku pljačku i "Svarovski" sat u privatnom sefu!

Bivša gradonačelnica Niša, Dragana Sotirovski, uskoro će se naći pred licem pravde u Višem sudu u Nišu. Iako pripremno ročište još nije zakazano, zvanično je potvrđeno da će proces voditi sudija Saša Dujaković, nakon što je odbijen zahtev za njegovo izuzeće.

Optužnica protiv Sotirovski je pravnosnažna, a tereti se za ozbiljne zloupotrebe službenog položaja kojima je gradska kasa "olakšana" za neverovatnu sumu.

Šta piše u optužnici: Milioni, tenderi i privatna korist

Tužilaštvo sumnja da je bivša gradonačelnica oštetila budžet Niša za čak 250 miliona dinara, dok je sebi navodno pribavila korist od oko 112 miliona dinara.

Izbegavanje tendera: Od 2022. do 2024. godine, Sotirovski je navodno mimo Zakona o javnim nabavkama angažovala firme za izgradnju vodovoda i kanalizacije, pravdajući to "vanrednim situacijama".

Fantomski konsultanti: Tereti se da je platila preko 11 miliona dinara firmama za usluge koje nikada nisu izvršene.

Slučaj "Svarovski": Među ozbiljnim optužbama našao se i bizaran detalj – sumnja se da je novcem građana kupila ručni sat vredan 27.000 dinara namenjen za reprezentaciju, ali ga je zadržala za sebe. Sat je policija pronašla tokom pretresa njenog stana.

Od hapšenja na granici do kućnog pritvora

Podsećamo, Sotirovski je uhapšena u februaru prošle godine na graničnom prelazu Preševo dok se vraćala iz Grčke. U pritvoru je provela gotovo deset meseci, a mera joj je produžavana čak 11 puta zbog velikog uznemirenja javnosti i težine dela za koje je zaprećena kazna veća od 10 godina zatvora.

Krajem prošle godine, pritvor joj je zamenjen merom zabrane napuštanja stana bez odobrenja suda.

Njen branilac je ranije najavio da Sotirovski poseduje obiman materijal za odbranu koji će izneti tokom predstojećeg suđenja, dok se na ranijim saslušanjima branila ćutanjem.



Autor: D.S.