EKSPLOZIJA U LESKOVCU, IMA POVREĐENIH: Dva rođena brata i njihov rođak zadobili teške opekotine!

Detonacija je odjeknula oko 14 sati na otpadu sekundarnih sirovina
U leskovačkom naselju Slavko Zlatanović došlo je do eksplozije u kojoj su povređene tri osobe.
U naselju Slavko Zlatanović oko 14 časova dogodila se eksplozija na otpadu sekundarnih sirovina.
Na terenu se može čuti da su povređeni sinovi vlasnika otpada, kao i jedan rođak. Povređeni su stari 23, 30 i oko 50 godina.
U Urgentnom centru gde su trenutno zbrinuti povređeni, nezvanično se saznaje da će zbog visokog stepena opekotina dve osobe biti poslate u Klinički centar u Nišu na dalje lečenje.
Šta je tačno eksplodiralo u ovom trenutku još uvek se ne zna, ali bi trebalo istragom da bude utvrđeno.
Otpad je zaključan i trenutno dežura policija.
Autor: D.Bošković