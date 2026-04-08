JOŠ JEDAN NAPAD PSA U BEOGRADU: Izujedao devojčicu (5) po glavi i licu, vlasnik uhapšen

U beogradskom Sopot došlo je do jezivog napada psa na petogodišnje dete, koje je hitno prebačeno na Institut za majku i dete, dok je vlasnik psa uhapšen i protiv njega je podneta krivična prijava.
U beogradskom naselju Sopot jutros je jedan vlasnički pas izujedao petogodišnje dete.
Prema nezvaničnim informacijama, pas je, iz zasad neutvrđenih razloga, napustio dvorište i nasrnuo na devojčicu S. J. (5), nanevši joj teške telesne povrede.
Tom prilikom dete je zadobilo teške telesne povrede, uključujući višestruke ujede u predelu glave i lica.
Povređenoj devojčici je hitno ukazana lekarska pomoć u Institutu za majku i dete.
Pripadnici policije su brzom intervencijom identifikovali i uhapsili vlasnika psa G. N. (55). Protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio delo izazivanje opšte opasnosti.
