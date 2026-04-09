POZNATO KAKO JE OTKRIVEN ZLOČIN U SURČINU: Ćerka tražila oca, policija ga našla u FIOCI kreveta...

B. T. (34) jednim pozivom policiji razotkrila je stravičan zločin koji se dogodio u Surčinu, kada je prijavila da se njen otac Uglješa T. (68) ne javlja na telefon. Odlaskom na adresu, policajci su zatekli razbacane stvari po kući, kao i tragove krvi, dok su telo nesrećnog čoveka pronašli u fioci kreveta u spavaćoj sobi.

Policija je odmah započela istragu, dok je na drugom delu Surčina, kod mesta Petrovčić, oko dva sata posle ponoći prijavljeno da je vozač Nemanja R. (30) izgubio kontrolu nad vozilom marke "opel vektra", te da je kod kružnog toga sleteo sa kolovoza i u punoj brzini udario u betonski krst koji se nalazi pored puta.

Na mesto nesreće su u rekordnom roku stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali vozaču nije bilo spasa. Od siline udara, vozilo je pretrpelo totalna oštećenja, a vozač je preminuo na licu mesta.

- Lekarska ekipa Hitne pomoći je vrlo brzo izašla na lice mesta, međutim mogla je samo da konstatuje smrt. Nažalost, stradao je jedan mlad muškarac, oko 30 godina, tako da, nažalost, ovog puta nismo mogli ništa da učinimo za njega - rekla je za RTS doktorka Gordana Pavlović.

Istraga razmotala klupko zločina

U toku jučerašnjeg dana, istraga koju je započela policija povodom ubistva Uglješe T. razotkrila je jezive činjenice. Nemanja R. je, pre nego što je svojim vozilom otišao u smrt, usmrtio Uglješu u njegovoj porodičnoj kući, a potom ukrao njegov automobil "opel vektra", u kom je bio kad je došlo do nesreće.

To saznanje dovelo je do sumnje da Nemanja R. nije izgubio kontrolu nad vozilom, već da je u smrt otišao svesno.

Sumnja se da su žrtva i osumnjičeni kobnog dana zajedno pili, nakon čega je došlo do svađe i zločina. Prema nezvaničnim saznanjima, Nemanja R. (30) upao je u dom žrtve vođen bolesnom ljubomorom, sumnjajući da je Uglješa bio u emotivnoj vezi sa njegovom bivšom suprugom. Nemanja R. je potom pobegao sa adrese automobilom "opel", koji je pripadao žrtvi.

Ubijeni Uglješa T. i osumnjičeni Nemanja R. odranije su poznati policiji. Nemanja R. je u svom dosijeu imao više desetina krivičnih dela, uglavnom krađa i razbojništava.

Snimio svoju pogibiju

Nemanja R. je u trenutku nesreće bio uključen u prenos uživo na Fejsbuku i u snimku se čuju njegove poslednje reči, ali i trenutak kada je doživeo udes.

Nemanja R. se u lajv uključivao dva puta. U prvom videu,koji traje oko osam minuta vidi se kako vozi i čuje se glasna muzika i kako govori: "Samo za moju ženu!", što su bile njegove poslednje reči, s obzirom na to da je nedugo potom doživeo saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo, a udar automobila u krst na kružnom toku u naselju Petrovčić čuje se na samom snimku.

Na samom početku snimka čuje se pesma Asima Brkana "Da si srećna, pisala mi ne bi", a u jednom trenutku se čuje i zvuk telefona, odnosno poziva na Fejsbukovom mesindžeru, koji Nemanja R. ignoriše i pušta da zvoni, snimajući kako vozi više od 100 kilometara na sat, a potom pesmu posvećuje, kako je rekao, svojoj ženi.

Nedugo potom, oko minut kasnije, na snimku se čuje jak udarac i vidi se da je telefon poleteo. Snimak traje još pun minut, a na njemu se vidi samo svetlo i čuje se samo lavež pasa u pozadini dok Nemanja R. ne daje znake života.

Nasilje u porodici

Naime, Nemanji R. se pred Trećim osnovnim sudom u Beogradu sudilo za nasilje u porodici nad suprugom B. J, a koju je, kako se sumnja, osumnjičeni to veče doveo u kuću ubijenog Uglješe.

B. J, koja ima status oštećene u postupku, policija je juče dovela na mesto zločina, a potom je u pratnji inspektora i tužiteljke Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje vodi istragu prebačena u stanicu policije.

- Prema jednoj verziji događaja, koju su ispričale komšije, B. J. je sinoć u društvu supruga bila u kući u kojoj se dogodio jeziv zločin. Najverovatnije, istražitelji proveravaju da li ima neka saznanja o svemu što se dogodilo - naveo je izvor blizak istrazi za medije.

O ubistvu Uglješe T, ali i pogibiji Nemanje R. više informacija biće poznato nakon što bude urađena obdukcija na koju su poslata tela.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, kao i saslušanja svedoka i komšija, su u toku.

Autor: Marija Radić