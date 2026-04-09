OVO SU 2 MOGUĆA MOTIVA UBISTVA U SURČINU, A ŽENA JE KLJUČ: Utvrđuje se zašto je komšija nasmrt izbo komšiju, pa se njegovim autom zakucao u krst!

N. R. (30) poginuo je u jezivoj saobraćajnoj nesreći u Petrovčiću, a sumnja se da je neposredno pre toga usmrtio komšiju Uglješu T. (58) u njegovoj kući u Bečmenu, a istražitelji utvrđuju motiv svirepog ubistva i samoubistva. Kako smo pisali, sve se dogodilo u noći između 7. i 8. aprila, kada je najpre oko dva sata iza ponoći prijavljena saobraćajna nesreća. Klupko se potom odmotalo i utvrđeno je da je N. R. pre smrti počinio ubistvo.

Istraga ide u više pravaca. Utvrđuje se šta bi mogao biti motiv zločin. Inače, U. T. je ubijen ubodima oštrim predmetom, a telo je potom sakriveno u fioku od kreveta u spavaćoj sobi - kaže izvor i nastavlja:

Jedan mogući motiv je ljubomora, odnosno, to što je N. R. umislio da ga žena vara sa U. T. Međutim, upućeni tvrde da je to manje verovatno, jer je pokojni U. T. bio bolestan i teško pokretan, te da mu preljuba nije bila ni na kraj pameti. S druge strane, supruga N. R. je ranije imala vezu sa dosta starijim muškarcem, a i u poslednje vreme je učestalo dolazila kod U. T., što zajedno s mužem, što sama.

Naš sagovornik kaže, da se kao drugi mogući motiv zločina pominje koristoljublje.

U kući ubijenog primećeni su tragovi premetačine, nije isključeno da je ubijen zbog novca ili neke materijalne koristi. N. R. i B. J. su se u poslednje vreme, da tako kažem, navrzli na U. T. Moguće da su želeli da izvuku neku korist od njega - kaže sagovornik.

Ono što je bacilo novo svetlo na ovaj zločin jeste i to što su istražitelji, navodno, došli do saznanja da je i N. supruga B. J. u vreme zločina bila u U. kući.

Dvorište kuće u kojoj se dogodilo svirepo ubistvo je pod video-nadzorom, te je policija tako otkrila da je uoči tragedije zajedno sa N. R. u dom ušla i njegova supruga B. J. Šta se dešavalo unutra tek treba da se otkrije - kaže sagovornik.

B. J. je, kako smo ranije pisali, u toku uviđaja bila dovedena od strane policije na mesto zločina, gde se zadržala oko sat vremena, a potom je odvezena službenim vozilom pod pratnjom policijskih službenika.

Njena uloga u svemu ovome nije otkrivena, ali istražitelji će svakako razmrsiti klupko ovog komplikovanog slučaja - napominje naš sagovornik i dodaje da istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Podsetimo, za U. T. krenulo je da se traga od trenutka kada se nije javljao ćerki na telefon. U. brat, koji deli dvorište sa njim, zabrinuto je provalio u zaključanu kuću, gde su zatekli lokvu krvi, ali ne i U. Policija je ubrzo došla i u fioci od kreveta u spavaćoj sobi zatekla telo.

N. R. koji je zvanično jedini osumnjičeni za ubistvo U. T. poginuo je pošto je, nakon zločina, zaključao U. dom, ukrao njegov automobil i pri velikoj brzini udario u betonski krst na kružnom toku.

Ipak, misteriju motiva za ovaj nezapamćen slučaj, može izgleda otkriti samo njegova supruga B. J. Ona najverovatnije zna o čemu se radi. Na taj zaključak dodatno navodi činjenica da je N. R. pre samoubistva, snimao uživo svoju suludu vožnju do betonskog krsta, a na snimku se čuje kako izgovara: "Za moju ženu!" - kaže izvor.

Žitelji surčinskog sela, koji poznaju i ubijenog i bračni par, kažu da su njih dvoje u poslednje vreme "opsedali" U., kao i da su veče pre zločina dolazili na njegova vrata, ali ih je on oterao.

Po meni, malo je verovatno da je motiv ubistva prevara. N. žena jeste dolazila kod U. kući, ali je dolazio i N., nekad su i zajedno dolazili. Inače, U. je bio bolestan, teško je hodao, kakva crna preljuba u njegovom slučaju, teško mi je da poverujem u to - kaže komšija i napominje da je N. R. važio za problematičnog čoveka, kradljivca i prevaranta, kao i da je B. J. prilično "sumnjiva".

Pikirali imovinu

Ona je pre braka sa N. bila u zajednici sa čovekom koji je dosta stariji od nje. Pričala mi je da je odrasla u popravnom domu, da je imala teško detinjstvo i da je bila delikvent. B. J. je lepa, ali karakterno nije dobra žena i to celo selo zna. Ne bi me čudilo da je umešana u zločin ili da je bar nagovorila muža da smisle plan kako da prevare U. Ne kažem da je umešana u ubistvo, ali tu nisu čista posla, ne bi oni dolazili kod njega tek tako. Mi sumnjamo da su pikirali njegovu imovinu i da su tražili da im prepiše kuću - rekao je za Kurir komšija i dodao:



