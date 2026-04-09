Istina o maskru u Ivanči otkrivena posle 13 godina! Radoje progovorio prvi put - evo zbog čega je Ljubiša ubio 13 ljudi

Ljubiša Bogdanović je 9. aprila 2013. godine izvršio masakr u Velikoj Ivanči i usmrtio trinaestoro ljudi u pet domaćinstava, a meštani ovog naselja se verovatno nikada neće oporaviti od tragedije koja ih je sve zavila u crno. Nakon 13 godina, Radoje Stekić, sin i suprug ubijenih Danice i Dragane, Radoje Stekić progovorio je o danu kada se sve promenilo. Prisetio se jutra u kom je za njega sve stalo.

- To se dogodilo u 5 sati ujutru. Otišao sam na posao, a onda me je pozvao sin sa rečima: "Tata, zovi hitnu pomoć, mama leži u lokvi krvi, ne mrda..." Pozvao sam Hitnu i tamo su mi rekli da znaju za taj kraj, da se tamo dogodila velika tragedija. Da je neko ušao u selo i da ubija redom ljude...- počeo je svoju potresnu ispovest Radoje Stekić:

- Ubio mi je majku, njoj je razvalio vrata i nju je ubio u krevetu. Žena mu je otvorila vrata i pucao joj u bradu - priča Stekić za Blic.

Na porodičnom imanju su ostali Radoje i njegov sin Aleksandar, iako su mnogi napustili svoje domove nakog ovog stravičnog događaja, oni su odlučili da ostanu.

Radoje je ispričao i svoja saznanja zašto je Ljubiša Bogdanović napravio masakr.

- Sa njim smo bili super, bio je dobar čovek, od reči, ne mogu drugačije da kažem. Nedelju dana pre svega, ja mu zamenim kabal na mlinu, da ne pogine od struje, a on posle nedelju dana meni napravi ovo. Pomagao je on nama, pomagali smo i mi njemu. Bio jeste dobar, a to što se dogodilo, tragedija se dogodila u njegovoj kući. On je od svojih krenuo prvo. Imao je sve, ali u kući nije imao normalan život - priča on i dodaje:

- Nisu razgovarali, mrzeli su se i tu je krenula havarija. Zbog toga se sve i dogodilo. Posle smo saznali da je njegov sin trebao da se ženi, ta mala je radila za pare i otac i sin su bili sa njom. On je rekao neka dovede bilo koju drugu, samo ne nju. Kada je kupovao imanje sve je prepisao na sina i majka, snaja i sin su se dogovorili da ga izbace. Tada su se zavadili i rekli su mu da zbog unučeta mora da se ženi sa tom devojkom, ako ne dozvoliš, mi ćemo tebe izbaciti. On je tada pukao i rekao: ''Mene da izbacite, a ja vam sve stvorio?! Pobiću vas sve.'' I to je ujutru i uradio.

Autor: D.Bošković