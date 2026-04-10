POLICIJA SPREČILA SUKOB DVE PORODICE U TUTINU: Incident pretio da eskalira, jednom akteru oduzet pištolj

Na teritoriji Opštine Tutin juče su u dve odvojne policijske akcije oduzeta dva pištolja

Brzom i koordinisanom akcijom policijskih službenika, u Tutinu je sprečen potencijalno opasan sukob između dve porodice, dok su u odvojenim intervencijama istog dana oduzeta i dva komada vatrenog oružja.

Kako je potvrđeno iz Policijske stanice Tutin, akcije su sprovedene 9. aprila 2026. godine, a sve u cilju očuvanja javnog reda i sigurnosti građana.

U prvom slučaju, policija je izvršila pretres stambenih i pratećih prostorija koje koristi E.U. iz Tutina. Tom prilikom pronađen je i oduzet pištolj, nakon čega je protiv osumnjičenog podneta krivična prijava zbog sumnje na neovlašćeno držanje oružja i municije. On je saslušan u redovnom postupku pred nadležnim organima.

Druga intervencija dogodila se istog dana, kada je interventna patrola reagovala na dojavu o mogućem sukobu između dve porodice. Zahvaljujući brzoj reakciji policije, incident je sprečen pre nego što je eskalirao u ozbiljniji obračun.

Tokom te intervencije, kod lica O.Š. pronađen je pištolj nepoznate marke, koji je odmah oduzet. Osumnjičeni je priveden i saslušan zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo u vezi sa nedozvoljenim posedovanjem oružja.

Iz policije poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa pojačanim kontrolama i preventivnim aktivnostima, s ciljem očuvanja stabilnosti i bezbednosti na području opštine Tutin. Ove akcije još jednom potvrđuju važnost pravovremene reakcije nadležnih organa u sprječavanju potencijalnih incidenata i zaštiti građana.

Autor: S.M.