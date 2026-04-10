Otkrivena krvava tajna VELIKE IVANČE! Čovek kome je Ljubiša ubio ženu i majku otkrio motiv masakra: Tad je rekao da će pobiti sve!

Tačno 13 godina nakon jednog od najtežih zločina u Srbiji, koji se dogodio u selu Velika Ivanča, Radoje Stekić, kome je u krvavom pohodu Ljubiša Bogdanović ubio suprugu i majku, prvi put detaljno govori o motivima koje je, kako tvrdi, saznao godinama kasnije.

Podsetimo, Ljubiša je tog 9. aprila 2013. hicima iz pištolja ubio svog sina, majku i 11 komšija i rođaka, među kojima i dvogodišnjeg Davida Despotovića, i tako upisao Veliku Ivanču u istoriju kao mesto najvećeg masakra u Srbiji, a sebe kao najmonstruoznijeg ubicu.

Masakr koji je potresao celu zemlju ostavio je duboke ožiljke među meštanima, a Stekić danas iznosi potresnu verziju događaja koja baca novo svetlo na moguće uzroke tragedije.

Prema njegovim rečima, sukobi unutar porodice Bogdanović bili su okidač za krvavi pir.

- Imao je i sina neoženjenog, zbog toga se i dogodilo to ubistvo. To mi je rekao čovek iz Pružatovca. Trebalo je njegov sin da se ženi sa nekom devojkom iz Pružatovca, ona je radila za pare, i otac i sin su bili sa njom. Onda je on rekao: "Neka dovede bilo koju drugu, samo ne nju" - priča Stekić i dodaje:

- Kad je Ljubiša kupovao imanje, on je sve prepisao odmah na sina, a onda se slože žena, majka i sin da ga izbace iz kuće, tu su se gadno posvađali, jer su se one složile s tom ženidbom da bi dobili unuče. Govorili su mu: "Ti nemaš ništa ovde". Tad je pukao i rekao im: "Vi mene da izbacite, a ja sam vam sve stvorio, sve ću da vas pobijem". I to jeste tačno, on je čovek radio mnogo, to ne može niko da porekne, iako je on meni ubio porodicu. Nije on bio lud, mi bi ga prvi vodili kod lekara da je bio lud, ali nije, taj je tačno znao šta radi. Bio je jako pametan čovek, takav čovek nije lud, ali ovo se dogodilo zbog toga. Hteli su da ga izbace, kažu da je tad došlo i do tuče. Ko zna da li je on i spavao tu noć i ujutru se dogodilo to što se dogodilo.

Stekić potom opisuje sam tok zločina, koji je započeo u kući ubice.

- Razlupao je vrata kuće, ubio je svog sina, majku i pucao u ženu, pa je krenuo redom. Kad je video da žena daje znake života, pucao je još jednom, u nju je dva puta pucao, ali je preživela. Išao je onda od kuće do kuće. Koga je našao u kući, on je ubio, koga nije, on nije ubio - priseća se nesrećni čovek.

"Oprostite mu, nije on kriv"

On tvrdi da je Bogdanović posedovao legalno oružje, ali i dodatno naoružanje.

- Imao je pištolj sa dozvolom i pušku od pokojnog dede. Njegova žena je preživela, ona i dalje živi tu, ali sa njom nisam u kontaktu. Napravila mi je jade. Kako da razgovaram sa tom osobom, što nije zakukala, što nije dala neki znak, neko bi čuo, sprečio bi ga neko, možda bi nekoga ubio, ali ne bi napravio ovo što je napravio. Ja nju samo za to krivim. Manja bi tragedija bila da je krišom dojavila da neko pozove policiju to veče kada je izbio taj haos u njihovoj kući. Ni 40 dana nije prošlo, bio sam kod brata u dvorištu i ona dolazi kad je izašla iz bolnice. Ja kažem bratu: "Idem ja, ne mogu da je gledam". Ja sam krenuo na drugu kapiju da se ne susretnemo, kad ona viče: "Rajo, vrati se da popričamo", rekoh joj da me ne dira i da nisam za priču, ali ona opet meni da se vratim i ja se vratim. Bolje da se nisam vraćao, malo je falilo da je udavim. Kaže ona: "Oprostite mu, nije on kriv".I ja se pitam, pa ko je kriv, žrtve? I ko sam ja da opraštam, Bog nek mu oprosti, posle je preokrenula priču da nije znala da joj muž ima oružje, a bila je ispred kuće kad smo pekli prase za Božić kad je pucao iz pištolja. Rekao sam joj da me ne dira i da je ne vidim na ženinom grobu, budem li je video, ostaće tamo, ja se više nikoga ne plašim. Sad je retko viđam, niko nikoga ne dira i tako živimo - rekao je Stekić.

Posebno naglašava da odgovori o punoj istini i dalje izostaju.

- Ona (Javorka Bogdanović) najbolje zna šta se dogodilo, ali ona neće da progovori, plaši se da neko ne traži odštetu, a ko može da nadoknadi život, nema tih para. Sa njim smo bili super, taj čovek je bio dobar čovek, bio je od reči. Nedelju dana pre zločina, pošto sam ja radio struju, promenio sam mu kabal da ne pogine od struje, a on posle nedelju dana napravi meni ovo. Ali, bio je dobar čovek, pomagali mi njemu, ali i on nama, niko nikome ništa nije naplaćivao. Jeste bio dobar, ali to što je napravio je poteklo od tragedije u njegovoj kući - zaključuje čovek iz Velike Ivanče koji je preživeo masakr, ali je izgubio voljenu suprugu i majku.

Na kraju, Stekić zaključuje da su dugotrajno narušeni porodični odnosi, puni tenzija doveli do katastrofe.

- Ljubiša je, dakle, od njegovih krenuo. Jeste bio najbogatiji u mestu, ali nije imao normalan život u kući, niko ni sa kim nije razgovarao, jedno drugo su mrzeli i tako je počela havarija da se događa.

Autor: S.M.