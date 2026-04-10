UHAPŠEN SRBIN! HOROR INCIDENT U ŠVAJCARSKOJ Pronađeni teško povređeni ljudi, ovo su detalji užasa

Švajcarska policija je zbog jezivog slučaja, koji se dogodio juče u popodnevnim časovima u Sent Galenu, uhapsila državljanina Srbije (51). Njemu su lisice stavljene nakon što je prijavljeno da su pronađene četiri starije osobe u izuzetno teškom stanju, sa vidljivim povredama!

- Uzbuna je podignuta negde oko 14 časova, kada je jedan građanin obavestio policiju da je njegov komšija napadnut i povređen. Policijska patrola koja je prva stigla na lice mesta zatekla je još tri povređene osobe u kući 73-godišnjaka, tri žene starosti 57, 65 i 87 godina - pišu švajcarski mediji.

Povređenima je najpre ukazana pomoć na licu mesta, nakon čega su 65-godišnjak i 87-godišnja žena helikopterima prevezeni u bolnicu. Preostale dve osobe, muškarac star 73 godine i žena od 57 godina, transportovani su kolima Hitne pomoći.

Tokom potrage u neposrednoj blizini, policija je uhapsila državljanina Srbije (51), koji nema prijavljeno prebivalište u Švajcarskoj.

Prema dostupnim informacijama, muškarac star 73 godine i žena od 57 godina žive u zgradi u kojoj se incident dogodio, dok su preostale dve žene bile u poseti. Svi povređeni su državljani Švajcarske.

- Na licu mesta intervenisalo je više policijskih patrola i specijalističkih timova, kao i spasilačke ekipe sa medicinskim osobljem i lekarom Hitne pomoći. U akciji su učestvovala i dva spasilačka helikoptera, dok je vatrogasna služba sa oko 20 pripadnika pomagala u evakuaciji povređenih i obezbeđivanju područja - pišu mediji.

Istragu vodi kancelarija kantonalnog javnog tužioca u Sent Galenu, a istražitelji trenutno rade na utvrđivanju motiva, uloge osumnjičenog, kao i eventualne umešanosti drugih osoba.



