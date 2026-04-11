Zemunac (80) pijan tukao ženu: Veštak utvrdio motiv napada

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je 5. aprila 2026. godine saslušan M.M. (80), osumnjičen za krivično delo nasilje u porodici.

Kako se navodi, osumnjičeni je u tužilaštvo doveden po nalogu policije u Zemunu, gde mu je prethodno određeno zadržavanje zbog sumnje da je izvršio nasilje nad svojom suprugom (78).

Po nalogu javnog tužioca, obavljeno je psihijatrijsko veštačenje, nakon čega je sudski veštak utvrdio da kod okrivljenog postoji mentalni poremećaj i poremećaj ponašanja usled upotrebe alkohola. Takođe je navedeno da u vreme izvršenja dela nije mogao da shvati njegov značaj.

Veštak je u svom nalazu ukazao i na postojanje ozbiljne opasnosti da bi osumnjičeni, usled zavisnosti od alkohola, mogao da ponovi krivično delo.

Imajući to u vidu, tužilaštvo je nadležnom sudu podnelo predlog da se M.M. odredi pritvor.

Autor: Marija Radić