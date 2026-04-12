SASLUŠANA OSUMNJIČENA ZA SMRT DEVOJČICE U NOVOM PAZARU! Udarila je kolima dok je bila na trotinetu, odmah pokrenuta dalja istraga

Osumnjičena S. M. iz Novog Pazara saslušana je zbog teških krivičnih dela u vezi sa nesrećom koja se dogodila 10. aprila.

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru donelo je 12. aprila 2026. godine naredbu o sprovođenju istrage protiv S. M. (24) iz Novog Pazara, zbog sumnje da je dva dana ranije, 10. aprila, u blizini Banjske petlje, izvršila krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Osumnjičena je istog dana saslušana u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru. Nakon saslušanja, tužilaštvo je podnelo predlog Višem sudu u Novom Pazaru za određivanje pritvora.

Odluku o predlogu za pritvor doneće nadležni sud u zakonskom roku.

