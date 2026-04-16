RAZBIJEN VELIKI LANAC NELEGALNE TRGOVINE: Zaplenjena garderoba i parfemi, krivične prijave protiv 4 osobe! (FOTO)

Policija nastavlja intenzivne aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala u koordinisanoj akciji sa policijskim službenicima policijskih uprava u Pirotu, Jagodini i Pančevu otkrili su više slučajeva nelegalnog prometa robe i oduzeli veću količinu garderobe, parfema i druge robe zaštićenih robnih marki, dok će protiv četiri osobe biti podnete krivične prijave.

Protiv osumnjičenih I. S. (1985) iz Dimitrovgrada, A. H. (1985) iz Mladenovca, F. H. (1987) iz Mladenovca i D. Š. (1981) iz Zrenjanina biće podnete krivične prijave u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljena trgovina, neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava i neovlašćena upotreba poslovnog imena ili druge posebne oznake robe ili usluga.

Policija je u Plandištu i Svilajncu zaplenila robu sa oznakama poznatih svetskih brendova za koju se sumnja da je neovlašćeno stavljena u promet, dok je u Pirotu otkrivena veća količina tekstilne robe bez dokumentacije o poreklu, namenjena daljoj prodaji.

Autor: A.A.