'ON SAM NIJE MOGAO DA ODE ODOZGO – NJEGA JE NEKO GORE ČEKAO!' Potresna ispovest majke nestalog farmaceuta: A znate šta su psi radili? Nisu hteli ni da mrdnu...

Majka nestalog farmaceuta Milana Đorđevića u potresnoj ispovesti za Kurir TV govori o misterioznim okolnostima, istrazi bez rezultata i nadi da je njen sin i dalje živ

Farmaceut Milan Đorđević iz Niša nestao je 10. juna 2024. godine na izletištu Bojanine vode pod misterioznim okolnostima koje niko do danas ne uspeva da objasni. Na obroncima Suve planine ovom uzornom ocu i suprugu svaki trag se izgubio pre više od 600 dana, a njegova majka Marica Đorđević drugi rođendan svog sina od nestanka dočekuje u suzama.

Violeta Milićević, podseća na detalje nestanka Đorđevića:

- Svi mi očekujemo da će se bilo kakav trag pojaviti, a porodica sve više veruje da je njihov sin i brat živ i da će im se javiti. Sve se dogodilo jednog jutra kada je Milan svratio kod majke, popio kafu, poslao neke mejlove, a zatim imao zakazan sastanak u Kliničkom centru u Nišu. Odatle se uputio ka Bojaninim vodama. Kako ga nije bilo do večernjih sati, pokrenuta je opsežna istraga koja je trajala danima – pretražena je cela planina. Međutim, od Milana ni traga ni glasa. Upravo tu leži misterija, jer osim automobila i tragova koje su psi tragači našli u veoma malom krugu, ništa drugo nije pronađeno. Nikakav novi trag nije otkriven – kaže Milićević i dodaje:

- Najpre se mislilo da je reč o suicidu, međutim, kako nisu pronađeni nikakvi tragovi, i ta mogućnost je isključena. Sve više se sumnja da je on samoinicijativno negde otišao. Porodica ga je tražila i po manastirima, ali nikakav odgovor nije dobila. Ponovo smo razgovarali sa majkom kada su se navršila tačno 22 meseca od njegovog nestanka.

- Uključena je bila i Gorska služba, i kvadovi, i dronovi, i psi. A znate šta su psi radili? Nisu hteli ni da mrdnu, samo su išli do osmatračnice i nazad, do parkinga, do kola – nigde dalje nisu hteli. Gde su kola bila parkirana? Tu, pored nas. Ima četiri, pet staza, ali kada povedu psa tamo, on neće da ide u šumu – samo do osmatračnice i parkinga. Znači, sve se odigralo tu. Ne verujem da niko ništa ne zna. Nije on otišao tek tako. On sam nije mogao da ode odozgo – njega je neko gore čekao. To sam hiljadu puta rekla. On je samo iz svojih kola prešao u druga. E sad, da li se spustio dole ka manastiru, postoji mala sumnja da je možda odatle otišao. Imamo 42 snimka, 42 vozila su registrovana na kameri – da li su sva ispitana, ne znamo. Ne znamo gde da idemo i šta da radimo. Ako je morao da se skloni, barem da mi se javi da znam gde je. Ja sam majka, od mene je otišao – ne znam kako uopšte živim. Mnogo je strašno, takva misterija – izjavila je majka Marica Đorđević.

