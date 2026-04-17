IZREŠETAO PANČEVCA ISPRED KUĆE: Podignuta optužnica protiv pucača iz Aranđelovca – Žrtvi ispalio više hitaca u telo i jedan u glavu!

Više javno tužilaštvo u Pančevu podiglo je optužnicu protiv L.M. (40) iz Aranđelovca zbog sumnje da je pre nepuna dva meseca pokušao brutalno da likvidira J.B. (32) ispred njegovog porodičnog doma.

Sačekuša u ranim jutarnjim časovima

Jeziv napad dogodio se 7. jula 2025. godine, oko 4:18 časova, na samom ulazu u kuću oštećenog u ulici Maksima Gorkog. Prema navodima optužnice, L.M. je sa umišljajem pokušao da liši života J.B. koristeći vatreno oružje koje je nosio bez ikakve dozvole.

"Okrivljeni je ispalio više metaka u telo žrtve, a jedan direktno u glavu, nanevši mu teške telesne povrede opasne po život", saopšteno je iz tužilaštva.

Preti mu višegodišnja robija

L.M. se tereti za dva teška krivična dela:

- Ubistvo u pokušaju – za koje je zaprećena kazna od 5 do 15 godina zatvora.

- Nedozvoljeno nošenje oružja – za koje zakon predviđa od 2 do 12 godina robije.

Tužilaštvo traži produženje pritvora

S obzirom na brutalnost napada, tužilaštvo je od Višeg suda u Pančevu zatražilo da se okrivljenom produži pritvor. Kao glavni razlog navodi se opasnost da bi boravkom na slobodi mogao da ponovi krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Takođe, predloženo je da se L.M. strogo kazni po zakonu i obaveže na plaćanje svih troškova postupka.

Podsećamo, žrtva ovog napada je nakon pucnjave sa teškim povredama hitno transportovana u bolnicu, gde su se lekari borili za njegov život nakon što je pogođen u vitalne organe i glavu.

Autor: D.S.