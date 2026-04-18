Devojka uletela BOSA u prodavnicu u Prokuplju, pa od prodavačice zatražila da POZOVE POLICIJU: Isplivale jezive informacije! RODITELJI SU JE PRODALI?

Prodavačica u Prokuplju mislila je da će imati običan radni dan 16. aprila, ali ubrzo nakon što je stigla u radnju, usledio je haos. U prodavnicu je uletela vidno uznemirena devojka, bez obuće na nogama i samo je zamolila da hitno pozove policiju!

Naime, devetnaestogodišnja devojka iz Berana spas je potražila u tom jednom marketu u Prokuplju, gde je, vidno uznemirena i bez obuće, zamolila radnicu da pozove policiju. Dramatična scena odigrala se u jutarnjim satima 16. aprila, kada je devojka uspela da pobegne i potraži pomoć.

Policija je odmah reagovala i utvrdila da je reč o državljanki Crne Gore, nakon čega je slučaj, preko Interpola, prosleđen nadležnim organima u Podgorici.

Prema dosadašnjim saznanjima, sumnja se da je njen otac krajem avgusta 2025. godine postigao dogovor sa maloletnim licem iz Srbije da se njegova ćerka uda za njega, u zamenu za novčanu nadoknadu!

Nakon toga, devojka je otišla da živi u Srbiju sa tim maloletnikom.

Po prijemu informacija, policija u Beranama je privela roditelje devojke A.K. (51) i G.K. (49) na informativni razgovor. Tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju ocenio je da u postupcima oca postoje elementi krivičnog dela trgovina ljudima, zbog čega je on, po njegovom nalogu, uhapšen.

Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden nadležnom tužiocu, uz krivičnu prijavu zbog sumnje da je, zloupotrebom poverenja i u cilju sticanja protivpravne materijalne koristi, svoju ćerku „prodao“ za određeni novčani iznos osobi iz Srbije sklapanja nedozvoljenog braka!

Devojka se trenutno nalazi na sigurnoj lokaciji u Srbiji, gde joj je obezbeđena zaštita. Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja.

Autor: S.M.