BOSA DEVOJKA U MARKET U PROKUPLJU, MOLILA RADNICU DA ZOVE POLICIJU! Devojka (19) razotkrila jezivu priču trgovine ljudima

Prodavačica u Prokuplju prijavila je policiji da je 16. aprila u prodavnicu u kojoj radi uletela vidno uznemirena devojka, bez obuće na nogama koja je samo molila da hitno pozove policiju.

Prema dosadašnjim saznanjima, sumnja se da je njen otac krajem avgusta 2025. godine postigao dogovor sa maloletnim licem iz Srbije da se njegova ćerka uda za njega, u zamenu za novčanu nadoknadu! Nakon toga, devojka je otišla da živi u Srbiju sa tim maloletnikom.

Po prijemu informacija, policija u Beranama je privela roditelje devojke A.K. (51) i G.K. (49) na informativni razgovor. Tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju ocenio je da u postupcima oca postoje elementi krivičnog dela trgovina ljudima, zbog čega je on, po njegovom nalogu, uhapšen.

Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden nadležnom tužiocu, uz krivičnu prijavu zbog sumnje da je, zloupotrebom poverenja i u cilju sticanja protivpravne materijalne koristi, svoju ćerku „prodao“ za određeni novčani iznos osobi iz Srbije sklapanja nedozvoljenog braka.

Devojka smeštena u sigurnu kuću

Devojka se trenutno nalazi na sigurnoj lokaciji u Srbiji, gde joj je obezbeđena zaštita.

Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja.

Autor: A.A.