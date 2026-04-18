Pink.rs nezvanično saznaje ko stoji iza mafijaških ubistava u Beogradu!

Iza pokušaja i organizacije mafijaških ubistava u Beogradu, kako Pink.rs nezvanično saznaje, stoje visoko pozicionirani članovi Vračarskog klana Marko Đorđević zvani Markeđani ili Pacov i Luka Kurtović, koji žive na najelitnijim destinacijama sveta, od Nice na Azurnoj obali do Dubaija u Emiratima.

Modus operandi ove grupe je da preko kriptovanih telefona iz inostranstva nalaze izvršioce za najteža krivična dela u Srbiji.

Prema nezvaničnim informacijama, Marko Đorđević nedavno je uhapšen po međunarodnoj poternici u Dubaiju, ali je pod miaterioznim okolnostima, volšebno izbegao izručenje Srbiji.

Autor: A.A.