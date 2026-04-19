PREMINUO ŠKALJARAC RANJEN U BARSELONI: Krsto Vujić izrešetan u kafiću pred ženom i bebom, podlegao povredama četiri dana posle ranjavanja!

Krsto Vujić, koji je prema evidenciji bezbednosnih službi jedan od vođa hercegnovskog ogranka škaljarskog klana, preminuo je nekoliko dananakon što je izvršen napad na njega, saznaje nezvanično portal Dan od više izvora.

Infomaciju da je Vujić preminuo potvrdio je i njegov advokat Ognjen Radić iz Beograda koji ga zastupa u postupcima koji se protiv Vujića vode pred podgoričkim Višim sudom. Kako nam je advokat Radić kazao, Vujić je preminuo sinoć oko 23 sata. On se nalazio u kritičnom zdravstvenom stanju usled povreda koje je zadobio u napadu, a koje se juče pogoršalo.

Kako smo ranije objavili, Vujić se godinama nalazio u bekstvu.

O Vujiću su mediji izveštavali povodom sudskih postupaka koji se protiv njega vode pred Višim sudom u Podgorici. Pored suđenja u kojem je jedan od optuženih povodom ubistva Šćepana Roganovića, protiv Vujića su, od strane Specijalnog državnog tužilaštva, pokrenuti i predmeti zbog sumnje na šverc kokaina.

Veliku pažnju javnosti izazvalo je i ranije izveštavanje medija o hapšenju "lažnog" Vujića.

Vujić je upucan u utorak oko 16 časova dok je ručao sa svojom partnerkom i bebom na terasi bara "Kibo" u okrugu Dijagonal Mar u Barseloni. U njega je, prema pisanju španskih medija, ispaljeno najmanje pet hitaca, od kojih su ga pogodila četiri. Zalutali metak pogodio je i slučajnu prolaznicu koja je zadobila lakše povrede.

Svedoci pucnjave su ispričali da su bila najmanje dvojica maskiranih napadača, koji su se direktno uputili ka stolu za kojim se nalazila žrtva. Nakon što su ispalili više hitaca, žrtva je ostala da leži na podu sa više prostrelnih rana, od kojih su neke bile u predelu vrata. Svedoci su ukazali i da su napadači pobegli u suprotnim smerovima, te da je jedan od njih nešto bacio u žbunje u parku blizu terase, gdje je policija bezuspešno tražila oružje korišćeno u napadu.

Prema ranijem pisanju, navodi se i da je vlasnik objekta u kom se dogodila pucnjava takođe srpskog porekla. Prema informacijama koje je dobio "ABC", u pitanju je Nenad Vinčić, član balkanskog klana, koga je Civilna garda uhapsila u Barseloni 2018. godine zbog trgovine kokainom i heroinom.

