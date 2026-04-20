HOROR U ČAČKU! 'Dvojica nepoznatih muškaraca pratila moje ćerke u školskom dvorištu' Otac sve video i prijavio

Jedan građanin iz Čačka prijavio je policiji uznemirujući događaj koji se, prema njegovim navodima, dogodio sinoć oko 19 i 30 sati u blizini jednog školskog dvorišta u gradu na Moravi, kada su njegove ćerke, kako tvrdi, bile praćene od strane dvojice nepoznatih muškaraca.

Prema njegovom svedočenju, devojčice su se igrale u školskom dvorištu i vozile rolere, kada su, kako navodi, primetile da ih prvo jedan, a zatim još jedan muškarac posmatra i prati iz pravca manjeg ulaza u dvorište.

- Dok su se moje ćerke u školskom dvorištu igrale i vozile rolere, krenule su ka unutrašnjem delu škole, kada su ih prvo jedan, a onda još jedan sumnjiv muškarac počeli posmatrati i pratiti. Srećom, brzo su se vratile ka većem igralištu, a oni su se potom naglo okrenuli i udaljili ka vozilu passat karavan beogradskih registarskih oznaka koje je bilo parkirano u blizini . naveo je građanin iz Čačka u jednoj lokalnoj viber grupi.

On dalje tvrdi da su muškarci potom sivim karavan vozilom još kratko vreme pratili decu, a zatim se udaljili nakon što su videli da roditelji stoje na balkonu kuće koja se nalazi u neposrednoj blizini.

- Kada su prešle ulicu, automobil je krenuo za njima i pratio ih do porodične kapije. Tek kada su primetili da smo supruga i ja na balkonu, naglo su ubrzali i otišli - dodaje on.

Građanin je naveo da je slučaj prijavio policiji i apelovao na oprez roditelja u okolini.

- Ovo vam pišem da budete obazrivi i da čuvate svoju decu, jer ovo nije nimalo bezazleno - poručio je on.

Iz nadležnih organa za sada nema zvaničnih informacija o ovom događaju. Policija je, prema navodima prijave, upoznata sa slučajem i u toku je proveravanje okolnosti.

Autor: D.Bošković