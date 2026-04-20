MILIONSKA ZAPLENA NAŠIH CARINIKA: Sprečeno krijumčarenje dijamanata, satova...putnici se dosetili čak i OVOG (FOTO)

Carinski službenici su tokom proteklog vikenda sprečili krijumčarenje neprijavljene robe čija ukupna vrednost prelazi iznos od 6 miliona dinara. Među zaplenjenom robom su se našli prirodni dijamanti, luksuzni satovi i nakit poznatih robnih marki, kao i kubanski tompusi.

Dijamanti su otkriveni tokom kontrole, kada su dragocenosti uočene u rancu putnika među ličnim stvarima. Reč je o nekoliko prirodnih dijamanata čija je vrednost procenjena na više od pola miliona dinara. Pravosnažnom presudom nadležnog suda izrečena je novčana kazna i zaštitna mera trajnog oduzimanja neprijavljene robe.

Dragocenosti vredne gotovo 5 miliona dinara otkrivene su kada su zaustavljena dvojica putnika koji su se zajedno vraćali iz Beča, a nisu ih prethodno prijavili već su se uputili u zeleni kontrolni prolaz. Tokom detaljne kontrole otkriveno je da na sebi nose po jedan novi luksuzni sat marke ''Rolex Rosegold Datejust'' i ''Rolex Sky Dweller'', kao i po jedan prsten marke ''Cartier'', dok se pripadajuća dokumentacija nalazila u rancu jednog od njih.

U prtljagu putnika koji se vraćao sa Kube otkriveno je 360 tompusa raznih robnih marki vrednih gotovo 600.000 dinara.

