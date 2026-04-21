PONOVO NA SLOBODI: Darko Elez, jedan od najopasnijih kriminalaca regiona, izašao iz zatvora

Izvor: Pink.rs/Republika

Darko Elez je hapšen u više navrata, a pravosnažno je osuđivan u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Darko Elez, jedan od najpoznatijih figura regionalnog podzemlja, čije se ime godinama dovodi u vezu sa organizovanim kriminalom, uključujući teška ubistva, iznude i pljačke, prema saznanjima Republike, jutros je izašao iz zatvora.

Izvori iz bezbednosnih struktura tvrde da iz bezbednosnih razloga niko ne želi zvanično da potvrdi ovu informaciju.

Kontaktiran je i njegov branilac, Gorana Karadarevića, koji je kratko rekao da nema komentar na ova saznanja.

Darko Elez je hapšen u više navrata, a pravosnažno je osuđivan u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Uhapšen je decembra 2020. godine u Srbiji, po Interpolovoj poternici, nakon čega je izručen BiH. Tamo je osuđen na jedinstvenu kaznu od 20 godina zatvora, u koju su uračunate dve kazne - za predmet "Lutka" u kojem je sporazumom osuđen na 15 godina zatvora i druga kazna od pet godina i osam meseci koju mu je izrekao Sud u Istočnom Sarajevu 2004. godine. Elez je naknadno podneo zahtev da kaznu služi u Srbiji zbog svoje porodice, što je i usvojeno, te se od 2022. nalazio u zatvoru u Srbiji.

Ko je Darko Elez?

Darko Elez je karijeru započeo kao švercer cigareta, potom je prodavao oružje, vozila, a zatim se dovodio u vezu sa drogom i teškim krivičnim delima. U Srbiji je uhapšen 2009. godine, potom i osuđen na devet godina zatvora. Kaznu je služio u KPZ Sremska Mitrovica do 2017. godine, a zbog dobrog vladanja je pušten nešto ranije.

Naknadno, Elez je uhapšen 21. decembra 2020. godine, na osnovu Interpolove poternice, u svojoj firmi u Batajnici i izručen je Bosni i Hercegovini. Njega je sud BiH, na osnovu Sporazuma o priznanju krivice, osudio na 15 godina zatvora zbog teških krivičnih dela počinjenih u okviru organizovane kriminalne grupe, a uhapšen je u okviru predmeta „Lutka“.

Autor: Iva Besarabić

