UHAPŠEN RAZBOJNIK IZ NIŠA: Maloletnicima otimao novac i telefone, a poznanicu izudarao po glavi i telu!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu uhapsili su S. M. (26) zbog sumnje da je počinio niz jezivih krivičnih dela. On se tereti za brutalno zlostavljanje poznanice, ali i za pljačkanje maloletnika na javnim mestima.

Tukao ženu i vukao je po podu

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Niš, S. M. se sumnjiči da je 18. aprila brutalno napao svoju poznanicu (32). On joj je zadao više udaraca po glavi i telu, a zatim je vukao po podu. Nesrećnoj ženi su u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu konstatovane lake telesne povrede.

Žrtve mu bila i deca od 11 i 12 godina!

Istragom je utvrđeno da je ovaj nasilnik i ranije sejao strah na ulicama Niša. Sumnja se da je:

Na autobuskom stajalištu od devojčice (11) ukrao mobilni telefon.

U autobusu od dečaka (12) na silu oteo novac.

Protiv njega će, pored prijave za zlostavljanje i mučenje, biti podnete i krivične prijave za krađu i tešku krađu.

S. M. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu.

Autor: D.S.