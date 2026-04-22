PINK.RS SAZNAJE! VELIKA AKCIJA SRPSKE I CRNOGORSKE POLICIJE: U Podgorici uhapšen član 'Vračaraca' zbog ubistva Vladimira Kostića!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

U zajedničkoj akciji pripadnika UKP MUP-a Srbije, Interpola Srbije, Uprave za tehniku, FAST tima i Interpola Crne Gore, u Podgorici je danas lociran i lišen slobode S. R. (34), saznaje Pink.rs.

Uhapšeni S. R. identifikovan je kao član "Vračarske kriminalne grupe", a priveden je po međunarodnoj Interpolovoj poternici zbog sumnje da je izvršio ubistvo Vladimira Kostića, poznatijeg pod nadimkom Kostur.

Likvidacija u Rakovici

Podsetimo, Vladimir Kostić je upucan u junu 2020. godine u ulici Stojana Jankovića u Beogradu. On je sa teškim povredama prebačen u bolnicu, gde je, uprkos naporima lekara, preminuo u julu iste godine.

Osumnjičeni pripadnik vračarskog klana se od tada nalazio u bekstvu, a lociran je zahvaljujući intenzivnoj saradnji srpskih i crnogorskih bezbednosnih službi.

Sledi dalja procedura i ekstradicija osumnjičenog nadležnim organima u Srbiji.

Autor: D.S.

