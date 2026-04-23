'DAJ RUKU DA POŠALJEMO NJEGOVIMA, 2 PUTA SMO GA FAKTIČKI UBILI' Na sudu prikazane jezive fotografije Belivukove žrtve - oteli ga, mučili, zadavili, pa samleli

Fotografije jedne od najmonstruoznijih likvidacija pripisanih klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića ponovo je danas prikazana pred Specijalnim sudom, gde su se u nastavku suđenja mogli videti jezivi prizori iskasapljenog tela i obezglavljenog Nikole Mitića, jedne od žrtava ove kriminalne grupe.

Prema optužnici i dosad iznetim dokazima, Mitić je otet 10. avgusta 2020. godine, usred bela dana, ispred ambasade SAD u Beogradu. Sumnja se da su ga pripadnici klana ubacili u Belivukovu "škodu", nakon čega je odvezen u bunker na stadionu Partizana, takozvanu "bazu", gde je brutalno mučen.

Kako proizlazi iz presretnute komunikacije sa aplikacije Skaj, Belivuk i Miljković sumnjali su da ih Mitić prati, a tokom mučenja, prema navodima iz istrage, priznao je da je sarađivao sa Lazarom Vukićevićem, koji je likvidiran dva meseca kasnije.

Podsetimo, u optužnici je citiran i razgovor između Mitića i Belivuka, koji je delom pušten i danas u punoj sudnici, kada je Belivuk svojim saradnicima, koji se nisu nalazili u prostoriji na stadionu, snimao glasovne poruke i u trenutku mučenja Mitića.

Belivuk: Reci ko te poslao, pričaj odmah, ubiću te, pričaj ko te poslao.

Mitić: Kako misliš ko me… (čuje se udaranje u pozadini)

Belivuk: Ko te poslao mamu ti j**em kur**u, izgovori ime, izgovori ime ubiću te.

Mitić: Laza, brate

Belivuk: Koji Laza? (u pozadini se čuje udaranje)

Mitić: Vukićević.

Belivuk potom šalje glasovnu poruku: Evo sad otključava telefon, Laza ga poslao da nas ubije, j*** mu mamu!

U sudu su danas prilazane i fotografije koje su nastale u bunkeru a na kojima se vidi Mitić kako isprebijan sedi na kauču.

Osim njega, tu su i Veljko Belivuk, ali i svedoci saradnici Srđan Lalić i Bojan Hrvatin.

Veljko Belivuk je, navodno, u jednoj od glasovnih poruka poslao da će "Kratos (Marko Miljković, prim.aut) i on u frku" ako dođe policija.

- Taj ne ide dok ne priča. Mislim, ne ide... Razumeš šta hoću da kažem. Ako dođe murija, mi preuzimamo na sebe, vi nemate ništa s nama, mi ćemo smisliti neku priču za muriju - navodno je dodao.

"Dva puta smo ga ubili faktički"

U nastavku komunikacija navodni pripadnici grupe pišu kako se Nikola Mitić "dosta pravi lud".

- Već je ostao bez prsta i gadno je. Upropastili smo ga, ali mentol misli da će da izađe, već sam ga dobro odr'o - poslao je okrivljeni saradnik Srđan Lalić, a jedan od ostalih pripadnika klana navodno odgovara: "Bari mu je počistio prstić još dok sam ja bio tamo za pet minuta, ko zna šta se desilo u međuvremenu".

"Sad ide ruka, "Ostavite nešto i za noć", "Daj ruku da nosi njegovima", samo su neke od poruka koje su stigle kao odgovor.

- Hoće da otkupe organe od Posejdona (Nikola Mitić, prim.aut), da vidimo posle svih ovih nestanaka ko će da ih podržava - navodno je poslao drugookrivljeni Marko Miljković, a potom, kako je prikazano danas, upitao "da li su ga odrali".

Svedok saradnik Srđan Lalić na to odgovara "Udavili smo ga zajednički, pa zaklali. Dva puta ga ubili faktički."

"Ovo ni Zemunci nisu radili"

Podsetimo, nakon torture u "bazi", Mitić je, prema optužnici, prebačen u kuću u Ritopeku, gde je ubijen na svirep način, a njegovo telo potom uklonjeno kako bi se prikrili tragovi zločina.

Posle otmice i ubistva, kako se čulo iz dokaza izvedenih tokom postupka, usledila je komunikacija među pripadnicima grupe, ali i poruke kojima je, prema tvrdnjama tužilaštva, Belivuk učvršćivao autoritet u klanu.

- Ovo danas nema dalje, ovo je nešto što se ne dešava, rade nas, brate, šest meseci. Mi jedan dan uzmemo da ih radimo i oderemo im čoveka, i to uzmemo ga, ovo niko, ovo "Zemunci" nisu radili, ova naša braća starija, što se kaže, ne rade, neka, malo nam skače moral, najbitnije da ostane ovako, da ceo grad, svi živi znaju za Kratosa (Marka Miljkovića, prim. aut) i mene, nek nas rade, mi smo naučili da se pazimo, imamo, brate, i finansije i logistiku da se pazimo, bitno je da vi ovako ostanete neutralni za javnost, a da kidamo.

"Nema bezobraznije"

Kako proizlazi iz Skaj poruka, nakon otmice usledile su i čestitke članovima grupe zbog uspešno izvedene "akcije".

- Au, ljudi, znate koji pakao od posla, treba nam fabrika najlona. Svaka čast svima - poručio je Belivuk na njihovoj grupi za dopisivanje.

- Braćo, hvala. Svaka čast svima, ovo je desetka - dodao je Miljković.

Belivuk je potom, prema prikazanoj komunikaciji, poslao još jednu poruku koja je, prema oceni tužilaštva, oslikavala brutalnost grupe.

- Usred belog dana, pred ljudima, nema bezobraznije, sad ćemo da se maknemo - rekao je okrivljeni i dodao da Marko Miljković i on "ne žele nikog od svojih da sahranjuju".

- Svi iz ove grupe, batalite gas. Recite koliko je bolje što jure samo nas, da vi možete da učestvujete. Najbitnije je da održavate kontakt, da obilazite bazu, ljude, da se pazite. Mi ćemo malo da se maknemo dok ne vidimo šta su sledeći koraci. Kratos i ja kad smo izašli iz zatvora bili smo na vetrometini, sad imamo ekipu - čulo se u sudnici.

Inače, današnjem suđenju nije prisustvovao okrivljeni Marko Miljković, kada je sudu saopšteno da je zbog bola u leđima dobio i terapiju, stoga je postupak privremeno razdvojen u odnosu na njega. Iz istog razloga razdvaja se postupak i u odnosu na Borisa Karapandžića i jedinu ženu na optuženičkoj klupi, Slađanu Sekulić.

Autor: A.A.