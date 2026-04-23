(UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE!) Psi lutalice kod Požege rastrgli 30 ovaca i jagnjadi za mesec dana, meštani u strahu: I mene su napali...

Užasna drama dogodila se tokom noći, u selu Svračkovo kod Požege, kada su u porodičnom domaćinstvu Pejović, psi lutalice upali u tor i zaklali čak pet ovaca i petoro jagnjadi.

- I mene su napali, jedva sam se odbranila. Zamislite da je bilo neko dete - izjavila je Miljka Milić Pejović za RINU, ističući da se napadi ne dešavaju samo na stoku, već da postoji i realna opasnost po ljude.

Ona dodaje da su pre samo mesec dana psi lutalice zaklali dve ovce u ovom selu kraj Požege.

Prema rečima meštana, ovo nije usamljen slučaj. Naprotiv, situacija postaje sve alarmantnija, jer je u istom selu i okolini u poslednjih mesec dana poklano više od 30 ovaca i jagnjadi. Strah i neizvesnost uvukli su se u svako domaćinstvo koje se bavi stočarstvom.

Osim direktne finansijske štete, koja za mnoge porodice predstavlja težak udarac na kućni budžet, dodatni problem predstavlja i osećaj nesigurnosti, jer se napadi pasa lutalica dešavaju u neposrednoj blizini kuća.

Autor: D.Bošković

