'SAD ĆE DA GA TERAJU KOMBIJEM, SVE KRVAVO OVDE, HOROR' U Specijalnom sudu puštene Belivukove glasovne poruke: Ovo ni 'zemunci' nisu radili, MI SMO EKIPA ZLO

"Ljubi vas brat sve, oduševljen sam. Kad smo izašli iz zatvora Kratos (Marko Miljković, prim.aut.) i ja bili smo na vetrometini, ali niko od nas nije cinkaroš, niko nike milijarder ali ekipa smo zlo", jedna je od glasovnih poruka, koju je prema navodima tužilaštva poslao Veljko Belivuk, posle ubistva Nikole Mitića 10. avgusta 2020.

Mitić je, podsetimo, otet usred dana, navodno zbog toga što su Belivuk i Miljković sumnjali da je pripremao njihovu likvidaciju. Kobnog dana, sa svoja dva blindirana automobila krenuli su kod advokata, a pripadnici klana osmatrali su da li ih neko prati, presreli Mitića, izvukli ga iz njegovog automobila i odveli prvo na stadion a potom u kuću strave u Ritopeku.

Prema glasovnim porukama koje su danas puštene, tokom mučenja i prebijanja, Mitić je priznao da ga je Lazar Vukićević poslao da prati vođe klana. Podsetimo, i Vukićević je nekoliko meseci kasnije namamljen i ubijen u kući strave.

"Reci ko te poslao, pričaj odmah, ubiću te izgovori ime", kaže u jednoj od glasovih poruka koju najverovatnije uživo tokom mučenja šalje nekome Belivuk, dok se u pozadini čuju udarci i Mitić koji odgovara "Laza Vukićević".

U porukama koje potom šalje, Belivuk kaže da su ga oteli nasred ulice, pred svedocima i kamerama i sa svojim blindama "i da oni ostaju da čekaju ako dođe policija da preuzmu na sebe".

"Kidnapovali smo ga pred pet ljudi, naša blinda, pašćemo bre za otmicu. Sad će da ga teraju kombijem, sve krvavo ovde, krvavi zidovi, horor", saopštava navodno sagovorniku da će on i Miljković da ostanu na stadionu dok će ostali pripadnici da Mitića prebace u Ritopek.

Među 33 glasovne poruke puštene danas u sudu, a na kojima se prema tvrdnjama tužilaštva čuje glas Veljka Belivuka, su i one gde zahvaljuje ostalim pripadnicima klana za "uspešnu otmicu" Mitića.

"Braćo moja draga, još jednom da vas pozdravim sve. Samo pametno sada, nema akcijanja sada. Ovo danas, nema dalje ovo je nešto što se ne dešava. Rade nas šest meseci, mi njih jedan dan i deremo. Ovo niko, ni 'zemunci' nisu radili, ni naša starija braća ne rade. Malo nam skače moral, najbitnije da ostane ovako, neka ceo grad, svi živi znaju za Kratosa i mene, nek nas rade, mi znamo da se čuvamo, imamo logistiku, navikli smo. Bitno je da vi ovako ostanete neutralni za javnost, i da kidamo", kaže navodno Belivuk.

U narednoj poruci koja je puštena savetuje ostale da "smanje gas".

"Batalite gas. Recite koliko je bolje što jure samo nas. Mi na sebe a ni na vas nećemo dati nikome. Da nas jure sve ne bi bilo dobro. Vi se krećite normalno, obilazite bazu. Nismo ništa uradili ako Beograd ostane na vetrometini", šalje im glasovnu poruku na grupu vođa klana.

Inače, u sudnici su danas sedeli i bivši pripadnici klana koji su odlučili da se nagode s tužilaštvom i postanu svedoci saradnici. Posle puštanja ovih poruka, oni su potvrdili da se čuje glas Belivuka, dok su vođa klana, ali i ostali optuženi, izašli za govornicu i rekao da ovo nije njegov glas, već da se "čuje nekoliko drugih, različitih glasova".

Autor: Iva Besarabić