ZAVRŠENA POTRAGA U NOVOM PAZARU: Pronađen nestali Mujo - Elvedin Mavrić Bogo heroj večeri (FOTO+VIDEO)

Nakon višesatne intenzivne potrage, Mustafa Mujo B. pronađen je živ u Novom Pazaru tačno u 01:30 časova, čime je okončana drama. Mujo je nestao 23. aprila u 04:23 časova, nakon čega mu se gubi svaki trag, što je pokrenulo opsežnu potragu koja je trajala ukupno 21 sat i 5 minuta.

Potraga za nestalim sugrađaninom trajala je neprekidno, uz učešće rodbine, komšija i prijatelja koji su se organizovali i pretraživali teren, posebno kod Atletskog stadiona na Hadžetu, gde je prethodno locirano moguće kretanje nestalog.

U potragu je bila uključena i ekipa portala Tri K, koja je zajedno učestvovala u pretrazi terena.

Ključnu ulogu u pronalasku imao je Elvedin Mavrić, koji je prvi pronašao nestalog Mustafu Muja B. On se zajedno sa prijateljima priključio potrazi po završetku posla, a prema njegovim rečima, potraga je vođena i tokom noći, uz povremene prekide i ponovna okupljanja građana.

– Krenuli smo po nepristupačnom terenu da tražimo. U jednom momentu, u jednoj uvali, uočio sam nešto poput ljudskog tela. Kada sam ga dozvao, pomerio je noge i tada sam shvatio da je to Mujo, izjavio je Mavrić.

On je dodao da je Mujo pronađen u svesnom stanju, ali promrzao i u blagom šoku zbog vremena provedenog na otvorenom tokom hladnih dana.

– Prišao sam, dozvao ostale i počeo od sreće da ih obaveštavam da smo ga pronašli. Bio je svestan i komunicirao je, rekao je Mavrić.

Heroj večeri, ali i heroj meseca, a možda i godine, svakako je Elvedin Mavrić. Građani Novog Pazara još jednom su pokazali visok nivo solidarnosti, budući da potraga nije prekidana sve dok nestali sugrađanin nije pronađen, a upravo je Mavrićeva hrabrost, prisebnost i humanost bila presudna u završnici potrage.

