DETALJI ŽALBI OSUMNJIČENIH ZA UBISTVO MALENE DANKE ILIĆ: Negiraju krivicu! Ovo su 3 moguća scenarija!

Optužnica za ubistvo Danke Ilić dopunjena je zapisnicima o rekonstrukciji i dopunskim veštačenjima koja su u međuvremenu urađena, a sada su sve oči uprte u Apelacioni sud u Nišu koji bi uskoro trebalo da donese odluku

U Apelacioni sud u Nišu stiglo je rešenje Višeg suda u Negotinu o potvrđivanju optužnice u slučaju ubistva Danke Ilić, a kako Kurir saznaje, uz rešenje stigle su i priložene žalbe branilaca optuženih za najteže delo,Srđana Jankovića, Dejana Dragijevića, kao i Radoslava Dragijevića, koji se sumnjiči za pomoć učiniocu i neprijavljivanje krivičnog dela.

Viši sud u Negotinu, podsetimo, potvrdio je krajem marta optužnicu za ubistvo Danke Ilić, a advokati trojice okrivljenih uložili su žalbe na ovo rešenje Apelacionom sudu u Nišu.

Apelacioni sud, u istom veću koje je i ranije postupalo u ovom predmetu, može doneti jednu od tri odluke: potvrđivanje optužnice, čime ona postaje pravosnažna i predmet se vraća Višem sudu u Negotinu, koji je dužan da u roku od 30 dana zakaže pripremno ročište i početak suđenja, ili ukidanje rešenja i vraćanje na ponovno odlučivanje. A treća mogućnost je vraćanje optužnice na dopunu istrage.

- Branioci Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića u žalbama navode nedostatak materijalnih dokaza, odnosno ističu da telo devojčice nije pronađeno, što prema njihovom stavu znači da nema potvrde o nastupanju "fatalne posledice", potom navode odsustvo bioloških tragova. Tačnije naglašavaju da veštačenja nisu pronašla nikakve DNK tragove ili biološki materijal deteta u službenom automobilu "Vodovoda" niti na predmetima oduzetim iz domova optuženih. Na kraju navode i osporavanje priznanja i to što, kako navode, nema svedoka zločina - kaže nezvanično izvor Kurira i dodaje:

- Takođe, branilac Srđana Jankovića zatražio je njegovo ukidanje pritvora, uz obrazloženje da više ne postoji opasnost od uticaja na svedoke, jer su svi već saslušani.

S druge strane, odbrana Radoslava Dragijevića osporava optužnicu po više osnova.

- Oni navode nezakonitost optužnice, odnosno tvrde da nije zasnovana na materijalnim dokazima, potom navode zakonsku zaštitu srodnika, nedostatak dokaza o pomoći nakon dela, a na kraju i zavisnost od glavnog dela, tačnije, ukoliko ubistvo nije dokazano, ne može postojati ni krivica za njegovo prikrivanje.

Danka Ilić, podsetimo, nestala je 26. marta 2024. godine iz dvorišta stare kuće njene majke Ivane u Banjskom Polju. Ivana je kobnog dana došla sa Dankom i starijim detetom da obiđe porodično imanje i ubrzo se devojčici izgubio svaki trag.

Tada se prvi put oglasio i sistem za potragu nestale dece pod nazivom "Pronađi me", a koji je rađen po ugledu na čuveni Amber alert. Policija je pokrenula opsežnu potragu, međutim, rezultati su izostali - od Danke ni traga!

Ipak, nekoliko dana kasnije, uhapsili su Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića zbog sumnje da su je prvo udarili službenim kolima borskog "Vodovoda", a potom udavili, te sakrili telo. Od tog dana, obojica se nalaze u pritvoru, a telo Danke Ilić nikada nije pronađeno.

