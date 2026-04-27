VELIKA AKCIJA CARINE: Zaplenjena roba od 60.000 evra, od dijamanata do skupocenih odela – pogledajte gde su ih uhvatili!

Uprava carina saopštila je da su tokom današnjeg dana na graničnom prelazu Preševo i aerodromu "Nikola Tesla" sprečeni pokušaji krijumčarenja neprijavljenog novca i ekstremno skupe brendirane robe. Ukupna vrednost zaplenjenih predmeta i deviza procenjuje se na više od 60.000 evra.

Preševo: Višak švajcarskih franaka

Na izlazu iz zemlje, na graničnom prelazu Preševo, carinici su kod jednog putnika pronašli neprijavljenu sumu od 32.600 švajcarskih franaka (više od 35.000 evra). S obzirom na to da putnik nije imao potvrdu o poreklu novca niti je prijavio sumu veću od dozvoljenih 10.000 evra, novac je pravosnažnom presudom nadležnog suda trajno oduzet.

Aerodrom: Dijamanti i "Tom Ford" u koferu

Još zanimljivija zaplena dogodila se na beogradskom aerodromu, gde je u prtljagu jednog putnika pronađen pravi "mali modni butik" prepun luksuznih predmeta koji nisu bili prijavljeni:

Nakit: Prsten i minđuše od belog zlata sa dijamantima prestižne marke ''Messika''.

Ženska moda: Tašna, kaiš, cipele i pet odevnih predmeta čuvenog brenda ''Tom Ford''.

Muška kolekcija: 19 odevnih predmeta, dva para patika i kaiš italijanske marke ''Boggi''.

Sva luksuzna roba je privremeno zadržana do okončanja sudskog postupka, a protiv putnika su pokrenute odgovarajuće prijave.

Uprava carina još jednom podseća putnike da su dužni da prijave svaku sumu gotovine veću od 10.000 evra, kao i svu vrednu robu koju nose sa sobom, kako bi izbegli neprijatnosti i trajno oduzimanje dragocenosti.

Autor: D.S.