Drama na jugu Srbije: Beba upala u jezero

Iz akumulacionog jezera u južnom delu Kosovske Mitrovice, juče poslepodne, izvučena je beba nakon što je prethodno upala u vodu, prenose mediji.

Kako je za ove medije potvrdio komandir vatrogasne službe u ovom delu grada, Burim Ibiši, bebu, koja je pokazivala znake života, iz vode je izvukao građanin.

"Dobili smo prijavu da je beba upala u vodu. Kada smo stigli, građanin ju je skoro izvukao. Prilikom izvlačenja povredio je ruku. Sumnja se da mu je ruka polomljena. Beba je izvučena živa, a hitne službe su došle i odvezle je", rekao je Ibiši za Kallxo.

Izostaju podaci o stanju deteta.

Autor: Marija Radić