PENZIONERI ODRADILI BANKU ZA 23.000 EVRA! Detalji filmske prevare u Valjevu: Doneli lažne papire, pa izneli MILIONE!

Neviđena prevara u Valjevu!

Pripadnici policije podneli su krivične prijave protiv M.M. (59) iz Lajkovca i Z.J. (67) iz Mionice zbog sumnje da su izveli neverovatnu pljačku banke bez ijednog ispaljenog metka!

Oni se sumnjiče da su tokom prošle godine, koristeći falsifikovanu dokumentaciju o penzijama, doveli u zabludu radnike u ekspozituri jedne poslovne banke u Valjevu.

"Osumnjičeni su pripremili papire koji su izgledali toliko uverljivo da zaposleni nisu posumnjali da je reč o prevari. Na osnovu lažnih podataka o primanjima, uspeli su da podignu novac i protivpravno prisvoje čak 2.700.000 dinara, što je oko 23.000 evra", navodi izvor blizak istrazi.

Njihov "posao decenije" je ipak propao, jer je policija ušla u trag mutnim radnjama. Na teret im se stavljaju krivična dela prevara i falsifikovanje isprave.

Autor: D.S.