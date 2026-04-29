Heroji na delu: Vatrogasci spasioci za 10 minuta izvukli povređenog iz prevrnutog vozila kod Novog Sada (FOTO)

Vatrogasci spasioci u Novom Sadu su u 06:40 časova primili dojavu da se automobil prevrnuo na stranu i da treba osloboditi vozača, na deonici između Kisača i Stepanovićeva.
Na mesto događaja poslato je 6 vatrogasaca-spasilaca sa 1 vozilom. Dolaskom na lice mesta utvrđeno je da se automobil prevrnuo na stranu i upao u kanal kao i da se povređeni čovek nalazi u vozilu.
Vatrogasci spasioci odmah su pristupili akciju spašavanja i nakon 10 minuta povređeni čovek je oslobođen i predat ekipi Hitne pomoći.
Autor: D.Bošković
