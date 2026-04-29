Heroji na delu: Vatrogasci spasioci za 10 minuta izvukli povređenog iz prevrnutog vozila kod Novog Sada (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/MUP Srbije ||

Vatrogasci spasioci u Novom Sadu su u 06:40 časova primili dojavu da se automobil prevrnuo na stranu i da treba osloboditi vozača, na deonici između Kisača i Stepanovićeva.

Na mesto događaja poslato je 6 vatrogasaca-spasilaca sa 1 vozilom. Dolaskom na lice mesta utvrđeno je da se automobil prevrnuo na stranu i upao u kanal kao i da se povređeni čovek nalazi u vozilu.

Vatrogasci spasioci odmah su pristupili akciju spašavanja i nakon 10 minuta povređeni čovek je oslobođen i predat ekipi Hitne pomoći.

Autor: D.Bošković

##Vatrogasci #Heroji #Spasavanje #NoviSad #HitnaIntervencija #SaobracajnaNezgoda #Hrabrost #BrzaReakcija #Spasioci #VanrednaSituacija

POVEZANE VESTI

Hronika

AUTO SLETEO S PUTA I ISPREVRTAO SE NA PUTU KRAGUJEVAC-JAGODINA: Vozača iz smrskanog vozila izvlačili vatrogasci-spasioci (FOTO)

Hronika

Jeziva nesreća u Novom Sadu: Vozilo se prevrnulo na bok (FOTO)

Hronika

JEDNA OSOBA POGINULA, ČETVORO POVREĐENO! Stravična nesreća kod Knića: Direktno se sudarila dva vozila, vatrogasci na licu mesta

Društvo

KRAJ DRAME NA RTNJU: Vatrogasci-spasioci pronašli izgubljenog muškarca

Hronika

STRAVIČAN PRIZOR NA OBILAZNICI KOD NOVOG SADA! Došlo do saobraćajne nesreće, vozač imao skoro 1,2 promila - automobil prevrnut (VIDEO)

Hronika

Prevrnuo se kamion sa cisternom na auto-putu kod Kisača: Više vozila oštećeno (FOTO)