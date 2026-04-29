SA AUTOMATSKIM ORUŽJEM UŠAO U KOCKARNICU! Drama u selu kod Bujanovca: Muškarac tražio novac, pa počeo da nasumično PUCA

U ranim jutarnjim satima u kockarnici u selu Breznica opština Bujanovac, ka administrativnom prelazu sa Kosovom i Metohijom desila se pucnjava.
Izvesno je da je jedna maskirana osoba ušla u kockarnicu sa automatskim oružjem i tražio više desetina hiljada evra od radnice, saznaju "Novosti".
Pošto nije dobio novac, on je ispalio više metaka i oštetio više aparata za igre na sreću.
U Višem javnom tužilaštvu u Vranju nisu iznosili detalje, osim što je potvrđeno da je naložena istraga i rad na slučaju otkrivanja osobe koja je pucala u kockarnici.
Autor: Iva Besarabić