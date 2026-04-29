JEZIVA EKSPLOZIJA U BOGATIĆU Plinska boca raznela pomoćne objekte, delovi leteli metrima, pukla stakla

Uviđaj su obavli pripadnici policije i protivpožarni inspektori.

Snažnu detonaciju u domaćinstvu G.G. u naselju Bair, koja je jutros uznemirila i preplašila stanovnike Bogatića, izazvala je eksplozija plinske boce, saznaje Informer.

Snažna detonacija uznemirila je jutros oko 8 sati stanovnike Bogatića, koja je odjeknula kroz celu varošicu.

- Boca se nalazila u pomoćnom objektu koji je potpuno srušen kao i poljska furuna i druge zgrade koje su se nalazile u blizini. Crepovi, cigle i grede od siline ekplozije su se razleteli oko 8 metara daleko - naveo je naš izvor.

Prve komšije su ispričale da je srećom izbegnuta tragedija jer je, navodno, ćerka vlasnika domaćinstva svega nekoliko minuta ranije automobilom izašla iz jednog pomoćnog objekta koji je u eksploziji oštećen.

- Sva sreća pa niko nije stradao. Tako snažno je odjeknulo da smo posumnjali da je bačena bomba ili pala granata. Sve se zatreslo, a na kući su popucala prozorska stakla - ispričao je jedan od komšija.

Autor: Jovana Nerić

