6 KILOMETARA U KONTRA SMERU IH ODVELO PRAVO U SMRT! Šok detalji tragedije kod Rume: Evo kako su izgubljena četiri mlada života

Četiri ugašena mlada života, šest kilometara vožnje u smrt kod Rume i stravičan čeoni sudar koji je potresao Srbiju.

Načelnik Uprave saobraćajne policije, Slaviša Lakićevi otkrio je kako je došlo do nezapamćene tragedije na auto-putu kod Rume 27. aprila.

Kobni susret i upozorenje na Vajberu

Nesreća se odigrala na deonici koja važi za najbezbedniju – na auto-putu u smeru od Šapca ka Rumi. Prema rečima jednog svedoka ove stravične nesreće, vozač tamno-sivog "forda" iz Beograda vozio je kontra smerom brzinom od čak 130 kilometara na sat.

Samo nekoliko minuta pre tragedije, u 12.57 časova, član lokalne grupe na Vajberu poslao je dramatično upozorenje vozačima:

„Auto-put kod Šapca ka Rumi, čovek vozi u kontra smeru 130 na sat, pazite se! 'Ford' tamno-sive boje.”

Od siline udara, dve osobe su poginule na licu mesta. Vozač "golfa" (24) podlegao je povredama u bolnici u Sremskoj Mitrovici, a nešto kasnije preminuo je i četvrti putnik. Jedini preživeli mladić (22) nalazi se u teškom stanju i lekari Urgentnog centra mu se bore za život.

Vožnja u kontra smeru je jedan od najtežih prekršaja

Govoreći o okolnostima pod kojima je došlo do nesreće, načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević objašnjava šta je prethodilo kobnom sudaru.

- Ono što znamo jeste da je pogrešno skrenuo sa auto-puta na isključenje za Rumu, a onda napravio radnju i ušao u kontra smer, krećući se pravcem od Šapca ka Rumi, umesto u smeru gde je trebalo da se kreće – istakao je Lakićević za Telegraf

On je dodao da je vozilo prešlo oko šest kilometara u suprotnom smeru pre nego što je došlo do fatalnog sudara.

- Mi nemamo pouzdanih informacija ili činjenica da je taj vozač koji je izazvao saobraćajnu nezgodu najavio da će izvršiti nešto ovako. Ono što znamo jeste da je pogrešno skrenuo sa auto-puta na isključenje za Rumu i da je onda nakon toga napravio radnju i ušao u kontra smer koji je iz pravca Šapca ka Rumi, a on je trebao iz pravca Rume ka Šapcu – pojasnio je Lakićević i dodao da će konačni rezultati istrage biti poznati nakon izveštaja nadležnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici.

Pet slučajeva vožnje u kontra smeru za 15 dana!

Ono što posebno zabrinjava pripadnike saobraćajne policije jeste učestalost ovog izuzetno opasnog prekršaja. Prema podacima MUP-a, u prethodnih 15 dana otkriveno je čak pet ovakvih incidenata na srpskim putevima:

Teritorija Beograda: Dva slučaja (jedan na moto-putu, drugi u Bulevaru Vojvode Mišića).

Okolina Novog Sada: Jedan slučaj na auto-putu.

Okolina Ljiga: Jedan slučaj na auto-putu.

Okolina Požarevca: Jedan slučaj na moto-putu.

- To je za nas u sistemu bezbednosti saobraćaja jedan od najtežih prekršaja koji ima najteže posledice – upozorava Lakićević.

Prestanite sa deljenjem snimaka na mrežama

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje na sve učesnike u saobraćaju da povećaju koncentraciju i odgovornost kako bi se izbegle slične tragedije.

Takođe, upućen je apel građanima da prestanu sa objavljivanjem i deljenjem snimaka dramatičnih saobraćajnih događaja na društvenim mrežama. Iz MUP-a poručuju da ovakvi sadržaji nepotrebno uznemiravaju javnost i promovišu opasno ponašanje.

Autor: S.M.