PORODICE UBIJENIH U MASAKRU KOD MLADENOVCA I DALJE ŽIVE SVOJU NAJDUŽU NOĆ! Ubica drugu poslao sablasnu poruku pa pobio devetoro mladih - Tri godine bola i tuge

Reči utehe za ožalošćene porodice iz Dubone i Malog Orašja ne postoje, kada su njihovi najmiliji ubijeni tog 4. maja 2023. godine u krvavom piru u koji je krenuo masovni ubica Uroš Blažić.

U tišini koja para uši, sela Dubona i Malo Orašje i dalje žive svoju najdužu noć, iako je prošlo tri godine od jezivog masakra u selima kod Mladenovca!

Kobne večeri 4. maja te 2023. godine, masovni ubica Uroš Blažić, inače komšija nekih od žrtava, zauvek je promenio ova mesta. Meštani dva sela kažu da glavnim ulicama odzvanjaju tek poneki koraci, ali tuga je svuda, u praznim dvorištima, pognutim pogledima i crnini po kojoj prepoznaju porodice ubijenih.

Inače, najmlađi među ubijenima imao je samo 15 godina, a njihova imena danas stoje uklesana ne samo na spomenicima, već i u svesti čitavog naroda.

Devetoro mladih ubijeno

1. Nikola Milić (15), Malo Orašje

2. Aleksandar Milovanović (17), Malo Orašje

3. Marko Mitrović (18), Malo Orašje

4. Lazar Milovanović (19), Malo Orašje

5. Nemanja Stevanović (21), Malo Orašje

6. Petar Mitrović (25), Malo Orašje

7. Kristina Panić (19), Dubona

8. Milan Panić (22), Dubona

9. Dalibor Todorović (24), Dubona

Krvnik i otac osuđeni na 20 godina

Uroš Blažić je sredinom decembra 2024. godine pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora, a i njegov otac Radiša Blažić, pukovnik Vojske Srbije, dobio je istu kaznu. Iako su kazne maksimalne po važećem zakonu, presuda je izazvala ogroman bes među porodicama žrtava, ali i šok u javnosti.

- Mnogi koji nisu lično poznavali stradale ostali su zatečeni težinom zločina i kaznom koja je izrečena - kaže izvor.

Tokom suđenja u Specijalnom sudu u Beogradu, Blažić je izneo svoju odbranu, pokušavajući da opravda zločin koji je počinio 4. maja 2023. godine, kada je hicima iz automatske puške ubio devetoro ljudi i ranio još 12.

Za sudskom govornicom rekao je "da je kobne večeri imao prepisku na Vocapu sa svojim prijateljem Viktorom Đorđevićem i jednom devojkom i da se osećao nenormalno".

Inače, Viktor Đorđević, koga je Blažić pomenuo, ranije se zvao Nikola Đorđević i poznat je javnosti kao rijaliti učesnik i bivši partner pevačice Sanje Vučić.

Kako smo ranije pisali, kobne večeri, 4. maja 2023. godine u 22.14 časova, Blažić je Đorđeviću poslao poruku: "Izgoreo sam, sedam u kola da pravim masakr". Samo šest minuta kasnije započeo je krvavi pohod i usmrtio prvu žrtvu.

- Hicima iz "kalašnjikova" ubio je Nemanju Stevanovića (21), Lazara Milovanovića (20), Petra Mitrovića (30), Marka Mitrovića (18), Nikolu Milića (15) i Aleksandra Milovanovića (17). Zatim se odvezao u Dubonu, gde je kod škole ubio Milana Panića (21), njegovu sestru Kristinu (19) i Dalibora Todorovića (25) - podseća izvor.

Nakon zločina pokušao je da pobegne, oteo je taksi u kojem se nalazila i putnica, primorao vozača da ga odveze do sela kod Kragujevca, gde je narednog dana pronađen i uhapšen u kokošinjcu svog ujaka.

Rekonstrukcija zločina

x Uroš Blažić se na fudbalskom terenu u Mladenovcu posvađao sa društvom

x Besan je seo u svoj auto, otišao u selo Šapšin i iz vikendice uzeo pušku

x Kolima odlazi u selo Malo Orašje, gde pucao u 11 drugova koji roštiljaju u centru sela

x Potom seda u auto i odlazi u susedno selo Dubona, gde ubija troje mladih u dvorištu škole

x Seda u auto i beži ka Kragujevcu, a na izlazu iz Dubone ostavlja svoj auto

x Zaustavlja taksi i taksisti preti bombom i primorava ga da ga vozi u Vinjište

x Tu se skirva na imanju rođaka, gde ga je policija i pronašla

Tuga ne jenjava

Porodice ubijenih i dalje gotovo svakodnevno odaju počast svojim najmilijima na društvenim mrežama, objavljujući fotografije i potresne poruke.

Jedan od preživelih, Jovan Ranković (21) iz Malog Orašja, ranije je za Kurir opisao stravične trenutke kroz koje je prošao te noći, kada su mu ubijeni prijatelji, a on teško ranjen.

- Počeo je da rešeta. Pravio sam se da sam mrtav, da me ne dokrajči - rekao je tada Ranković i dodao da je pokušao da se sakrije iza stabla, ali bezuspešno, jer se napadač vratio.

- Beli duks me je odao, video je kako virim iza drveta i rekao mi: "Ej, ti, iza drveta!", i počeo da puca na mene, tada me je pogodio opet u stomak. Pokušao sam da bežim, ali sam se sapleo i u trenutku odlučio da ostanem tu i da nepomično ležim. Pravio sam se da sam mrtav, nisam se pomerao... - opisao je preživeli mladić krvavu noć.

Brojke

x 3 godine prošlo od zločina

x 9 osoba ubijeno

x 12 ljudi ranjeno

x 2 sela zavijena u crno

x 20 godina robije za okrivljene

Scene koje su te noći zatekle meštane Dubone i Malog Orašja, kako kažu, ne mogu da se opišu. Dubona, nekada mesto dečje graje i smeha, danas je utihnula, dok u Malom Orašju, svega nekoliko kilometara dalje, bol je jednako dubok. Na zidu stoji mural sa imenima žrtava i jednom rečju: "Živite", što svakodnevno podseća na masakr i one koji žrtve nisu poznavali.

Autor: A.A.