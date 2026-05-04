'PREŽIVLJAVAM, TO JE JEDINA ISTINA' Potresne reči sestre ubijenog Dalibora 3 godine kasnije: Često slušam njegove glasovne poruke samo da mu se glas ne izgubi

Tri godine nakon krvavog pira u okolini Mladenovca, bol porodica ubijenih ne jenjava. Sećanja ne blede, a rana je, kako kažu najbliži, svakim danom sve dublja. Sestra Dalibora Todorovića (24), Suzana Ranković, otvoreno i kroz potresnu ispovest za Kurirgovori o životu posle zločina, ali i o presudi Urošu Blažiću i njegovom ocu, koja je u porodicama žrtava izazvala ogorčenje.

Dalibor je bio jedan od devetoro mladih koje je Blažić ubio 4. maja 2023. godine.

"Preživljavam, to je jedina istina"

Suzana ne krije da život bez brata više nikada neće biti isti.

- Kako je danas? Nije dobro. Samo učim da živim bez njega, iako mislim da odnekud vidi sve i da je tu. Vera koju nosim u sebi ne da mi drugačije da razmišljam - započela je svoju priču Suzana.

- Kad pitaju kako si, teže nego juče, lakše nego sutra. Preživljavam, to je jedina istina, kao i svi koji nose bol kao moju i goru od moje.

Kaže da Dalibor nikada nije otišao iz njihovog života.

- Ne može nikada biti dobro posle ovoga, jer gde god se okrenem, svuda je on, u snovima, u kući, u mislima, i tu će ostati, jer u srcu i duši će najduže trajati. Fali. U svemu, svakoga dana.

"Njegov glas ne sme da se izgubi"

Kako kaže naša sagovornica, porodica svakodnevno čuva uspomenu na njega.

- Često slušam njegove glasovne poruke samo da mi se njegov glas ne izgubi. Često pričamo o njemu, jer on živi kroz nas. Javnost mora da shvati da ovo nije priča, već naš istinit život, koji znamo samo mi i oni koji su to doživeli.

Neizdrživ bol, inače, traje već tri godine.

- Još uvek dan nije prošao da nismo kod njega otišli. Još uvek se pali kandilo pored slike i svako jutro jedna šoljica kafe je njegova, koja ostaje nepopijena, i tako već tri godine.

- Još uvek neko u njegovu sobu nije ušao (otac) i još uvek nijedna njegova stvar nije pomerena. Ali se često srećemo u snovima, u našem zagrljaju koji deluje toliko stvaran - nastavila je Suzana.

Ona ističe da njen brat ne sme biti samo broj u statistici.

- On nije bio žrtva, bio je nečiji svet. Bio je dobar, živ, nasmejan i voljen, ne samo ime u vestima - dodaje i kaže da o Daliboru uvek, s pravom, govori sa ponosom:

- O svom bratu mogu reći da je voleo i bio voljen, da je bio drug, brat, prijatelj i čovek koji se neće lako zaboraviti. Imao je dušu, osmeh na licu i onaj topli, mili sjaj u očima. Bio je vredan i pošten. Volim ga najviše na svetu i ponoviću opet, ljubav između sestre i brata je večna i traje i posle smrti - rekla je potresnim tonom.

"Niko svoje dete oprostiti neće"

Posebno ogorčenje kod nje izazvala je presuda Blažiću i njegovom ocu, koji su osuđeni na po 20 godina zatvora.

- Presuda je kazna. Pravde nema kad nema ni njega. Iza ovoga ne stoji sudbina, već čovek. Za ovo je trebala labilna ličnost, bez trunke savesti... - kaže ona i dodaje da kaznu ne doživljava kao pravdu.

- Što se tiče njegove kazne, on kažnjen nije, jer se za ovakvo delo ubija, a on živi. Niko svoje dete oprostiti neće, jer obećana reč se održava - zaključila je Daliborova sestra i dodala da tri godine kasnije, porodice žrtava i dalje žive između uspomena i borbe za pravdu, koja, kako kaže, nikada neće biti potpuna.

Autor: A.A.