AKTUELNO

Hronika

Jeziv zločinn: Majka ubila novorođenu bebu u Hitnoj pomoći u Uroševcu

Izvor: Lajmi.net, Foto: Tanjug, Pink.rs, Pixabay.com ||

Užasavajući događaj potresao je javnost u Uroševcu, na AP Kosovo i Metohija.

Prema informacijama iz lokalnih medija i saopštenjima nadležnih organa, 5. maja oko 19.45 u toaletu Odeljenja za hitnu pomoć devojka (21) se porodila u toaletu, a zatim ugušila sopstveno novorođeno dete.

Osnovni sud u Uroševcu saopštio je da je pokrenut slučaj protiv majke zbog krivičnog dela "ubistvo novorođenčeta tokom porođaja".

- Na osnovu naredbe tužioca, telo novorođenčeta je upućeno na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Prištini. Preduzimaju se neophodne istražne radnje, a u ovoj početnoj fazi ovo su informacije koje možemo podeliti - navodi se u odgovoru Tužilaštva medijima.

Policija je u svom 24-časovnom izveštaju potvrdila da je osumnjičena zadržana na daljem lečenju u medicinskoj ustanovi.

Prema izvorima Klan Kosove, 21-godišnja žena se javila u Hitnu službu žaleći se na bolove u stomaku, ali nije prijavila da je trudna. Umesto toga, navodno je rekla da joj je menstruacija bila pre nedelju dana i da ne zna za trudnoću. Porodila se u toaletu, a medicinsko osoblje je, čuvši buku vode iz WC-a više puta, ušlo i pronašlo bebu. Postoje sumnje da je novorođenče imalo znake gušenja.

Slučaj je i dalje u fazi intenzivne istrage, a Tužilaštvo i Policija nastavljaju prikupljanje dokaza.

Ovo je jedan od najtežih slučajeva nasilja nad novorođenčetom na Kosovu i Metohiji.

Autor: S.M.

#Beba

#Majka

#Policija

#Zločin

#uroševac

POVEZANE VESTI

Politika

UŽIVO! IZBORI NA KIM: Najveća izlaznost u srpskim sredinama, Kurti izgubio u Južnoj Mitrovici, kandidat mu se bori čak za drugi krug

Politika

Petković: Na KiM će sutra biti normalan radni dan, zdravstvo i prosveta u sistemu Srbije

Politika

Nemačka produžava učešće u misiji KFOR na Kosovu i Metohiji

Društvo

ŠOK! Na Kosovu potvrđen prvi slučaj majmunskih boginja: Koji su najčešći simptomi i kako se virus širi?

Politika

PETAR PETKOVIĆ POSLAO PORUKU IZ BUDIMPEŠTE: Srpsko hrišćansko nasleđe u AP KiM važno za hrišćanski karakter cele Evrope

Hronika

OVO JE MAJKA MONSTRUM! Ubila novorođenu BEBU, pa je ostavila u zamrzivaču - Poznanik otkrio JEZIVE detalje!