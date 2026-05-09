PUCNJAVA U NOVOM PAZARU: Uhapšene dve osobe, sumnja se da je OVO motiv porodičnog obračuna

Večeras oko 17.30 časova u Višegradskoj ulici došlo je do pucnjave koja je uznemirila građane ovog dela grada.

Prema prvim informacijama, incident je najvjerovatnije povezan sa porodičnim sukobima i nerešenim imovinsko-pravnim odnosima između više osoba. Na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije i ekipe hitnih službi, a područje je ubrzo obezbeđeno radi vršenja uviđaja i prikupljanja dokaza.

Kako se nezvanično saznaje, policija je nakon incidenta uhapsila dve osobe inicijala Lj.B. i V.B., koje se dovode u vezu sa ovim događajem.

Za sada nije poznato da li u pucnjavi ima povređenih, niti pod kojim okolnostima je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Istraga o ovom slučaju je i dalje u toku, a nadležni organi rade na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti koje su prethodile pucnjavi.

Građani koji žive u blizini Višegradske ulice navode da su se tokom večeri čuli pucnji i da je ubrzo nakon toga usledila velika policijska intervencija. Više informacija očekuje se nakon zvaničnog saopštenja policije i tužilaštva.

Autor: Iva Besarabić