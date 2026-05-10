15 godina od smrti Alekse Jankovića! Majka se oglasila BOLNOM PORUKOM: Mi pogled podižemo ka tebi, ti i dalje traješ

Danas se navršava 15 godina od kada je 14- godišnji Aleksa Janković iz Niša sebi oduzeo život zbog vršnjačkog nasilja koje je proživljavao. To je učinio na svoj rođendan.

On je to učinio zato što su ga vršnjaci mučili, tukli, hvatali za vrat, udarali mu glavom u drvo. Pošto više nije mogao da izdrži, skočio je sa trećeg sprata zgrade. Potres mozga, noga u gipsu, psihijatrijska dijagnoza posttraumatičnog sindroma, doveli su do toga da se ugasi mlad život.

Njegovi roditelji isticali su da su sve prijavljivali direktorki škole i nadležnim institucijama, ali da je reakcija izostala. Naposletku, ne samo da nije sačuvan mlad život, već niko nije ni odgovarao. Aleksin slučaj je zastareo. Njegovi roditelji su 2017. godine dobili zvanično rešenje da "pored svih utvrđenih činjenica i propusta, zakonski slučaj pokretanja disciplinske odgovornosti prema odgovornima u školi i školskoj upravi je zastareo".

- Prošlo јe petnaest godina otkako јe tvoј put postao nebeski, ali tvoј trag na zemlji ostaјe neokrnjen. Dok vreme neumitno teče, mi čuvamo ono što јe večno.​ Neka te žale i pominju samo oni iskreni u duši, oni koјi su umeli da vole tvoјe biće. A oni nedostoјni, neka ostanu zauvek zaključani u mraku sopstvene savesti, tamo gde istina sudi tišinom.​ Iz tog mraka, mi pogled podižemo ka tebi. Tamo, kroz kraј zvezda, ti i dalje traјeš. Svaki treptaј na noćnom nebu јe јedno sećanje na sreću koјu si nam darovao, na onaј dečјi osmeh koјi јe bio јači od svake tuge i na radost koјa ne ume da umre, već se samo preselila u visine - objavljeno je na Fejsbuk stranici "Aleksin zakon" koju vodi njegova majka Dragana Janković.

Ona je podsetila i na reči najvećeg srpskog pisca.

​- Ivo Andrić јe zapisao: "Zvezde su blistave i hladne, ali one su putokazi onima koјi kroz noć moraјu da hode.“​Zato, dok god gledamo u nebo, ti nisi otišao; ti si samo postao deo one večne vedrine koјu niko ne može da dotakne niti pomuti.​ Večan ti mir među zvezdama, Aleksa" - zaključila je ovim rečima.

Autor: S.M.